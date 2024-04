Xavi bleibt Trainer in Barcelona und erklärt sein Umdenken

Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt äußerte sich Xavi am Donnerstag über seinen Verbleib beim FC Barcelona. Ausschlaggebend sei die "veränderte Dynamik" gewesen.

Nachdem Xavi im Januar erklärt hatte, seinen bis 2025 laufenden Vertrag mit dem FC Barcelona nicht erfüllen zu wollen und für diesen Sommer seinen Rücktritt angekündigt hatte, erfolgte nun die 180-Grad-Wende. Am Donnerstag wurde offiziell bekannt, dass der 44-Jährige doch bleiben wird.

Zum Thema Rücktritt vom Rücktritt: Xavi macht beim FC Barcelona nun doch weiter

Zunächst ergriff Präsident Joan Laporta auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz das Wort. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Xavi weiterhin als Trainer der ersten Mannschaft fungieren wird. Wir wissen, dass er in der Mitte der Saison einige Erklärungen abgegeben hat, aber inzwischen haben wir uns unterhalten, und er hat mir von seiner Begeisterung und seinem Vertrauen in das Projekt erzählt." Der 61-Jährige sagte weiter, es sei eine "komplizierte Situation" gewesen, "aber wir haben einen Trainer, der immer daran denkt, was das Beste für den Verein ist, und das ist eine gute Nachricht".

Veränderte Dynamik

Xavi ging ebenfalls auf seine Rolle rückwärts rein. "Im Januar hielt ich es für das Beste, die Richtung zu ändern. Die Dynamik hat sich verändert, und nach einem Treffen mit dem Präsidenten, bei dem wir an das Wohl der Mitglieder und des Vereins gedacht haben, haben wir beschlossen, weiterzumachen. Wir werden mit dem ganzen Enthusiasmus der Welt weiterarbeiten. Wir sind sehr glücklich.“

Bereits am Vortag war durchgesickert, dass die Gespräche zwischen Xavi und den Verantwortlichen des FC Barcelona, unter anderem Laporta, Sportdirektor Deco und Vizepräsident Rafa Yuste, erfolgreich verlaufen waren. "Es war keine leichte Entscheidung. Damals dachte ich, dass es das Beste für den Verein wäre, zu gehen, aber die Umstände haben sich geändert und jetzt denke ich, dass es das Beste für Barca ist, weiterzumachen", so Xavi weiter. "Es war nie eine Frage des Egos oder des Geldes." Nach der Verkündung seines scheinbaren Abgangs im Januar hatte Barcelona aus zehn Ligaspielen acht Siege und zwei Remis geholt und das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Barcelonas Suche beendet, ehe sie richtig anfing

Durch Xavis Entscheidung zu bleiben, kann man in Barcelona die zuletzt angelaufene Suche nach einem neuen Trainer einstellen und etwaige Trainerprofile wieder in die Schublade packen. Xavi ist seit November 2021 Trainer der Katalanen, für die er zwischen 1998 und 2015 als Profi und zuvor schon in "La Masia" gewirkt hat. Sein bislang größter Erfolg war der Gewinn der Meisterschaft 2022/23.

In diesem Jahr sieht es aber eher nach einer titellosen Spielzeit aus. Nach dem verlorenen Clasico bei Real Madrid (2:3) beträgt der Rückstand auf die Königlichen sechs Spieltage vor Schluss schon satte elf Punkte. In der Champions League verabschiedete man sich unlängst aufgrund einer bitteren 1:4-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain - und im Pokal ist man schon länger raus.

Dennoch ist man in Barcelona von besseren Zeiten mit Xavi weiter überzeugt. "Es ist eine Mannschaft mit einer Mischung aus Jugend und Erfahrung, und das braucht der Verein", sagte Laporta. "Sie brauchen eine Referenz wie Xavi in der Umkleidekabine. Der Verwaltungsrat hat sich einhellig dafür ausgesprochen, dass er weitermacht." Xavi ergänzte: "Wir sehen uns selbst als eine Mannschaft, die in der Lage ist, Großes zu leisten."