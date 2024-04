Xavi beschwört Camp-Nou-Gefühle - Laportas besonderer Besuch

Der FC Barcelona kann erstmals seit Mai 2019 wieder ein Champions-League-Halbfinale erreichen. Dafür braucht es aber laut Trainer Xavi eine "außergewöhnliche" Leistung - und Campo-Nou-Flair im Ausweichstadion.

Das Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona ließ speziell nach der Pause - die Blaugrana führte mit 1:0 - keinen Wunsch des neutralen Fans offen. Mit teils atemberaubendem Tempo ging es hin und her, am Ende drehten die Katalanen den Spieß noch einmal um und entführten einen 3:2-Erfolg aus der französischen Hauptstadt.

Weil Barcelona erstmals seit dem legendären Halbfinale gegen Liverpool (3:0 und 0:4) wieder in die Vorschlussrunde der Königsklasse einziehen kann, spricht Xavi auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel wenig überraschend von einer "großen Chance für uns als Verein".

Dafür brauche es auch die maximale Unterstützung der Fans. "Wir spielen zu Hause, das ist ein Faktor zu unseren Gunsten", so Xavi, der fast schon pathetisch anfügte: "Montjuic sollte eine magische Nacht wie die im Camp Nou beherbergen. Die Atmosphäre muss sehr ähnlich sein, ein Hexenkessel sein. Es wird schwierige Momente geben. Das hat uns schon zu schaffen gemacht. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für den Verein."

Mit vielen schwierigen Momenten rechnet Xavi auch am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Zu gut kennt er seinen Freund Luis Enrique. "Ich habe noch kein Spiel einer seiner Mannschaften gesehen, in dem diese nicht angriffslustig gespielt hätte. Abwarten gibt es nicht", so Xavi, der sicher ist: "Morgen erst recht nicht."

Christensen und Kapitän Sergi Roberto fehlen gesperrt

Taktisch erwartet Xavi keinen großen Unterschied zum Hinspiel. "Es wird wieder Mann-gegen-Mann gehen, sie werden eine hohe Verteidigungslinie haben." Der einstige Mittelfeld-Regisseur forderte "Persönlichkeit", die es brauche, "um sich durchzusetzen".

Xavi erwartet ein "mutiges" PSG - aus einem einfachen Grund: "Sie müssen gewinnen. Aber sie sind auch eine der besten Mannschaften der Welt und haben einen der besten Trainer der Welt."

Dass Andreas Christensen und Sergi Roberto gesperrt fehlen werden, sei durchaus schmerzhaft, aber es brauche ohnehin eine überragende "Teamleistung", um das Halbfinal-Ticket zu lösen.

Zu dem Team zählt Xavi auch Präsident Joan Laporta, der überraschend dem Training beiwohnte. Über den besonderen Besuch sagte Xavi: "Der Präsident ist ein Fan, er ist auch gefühlsmäßig voll dabei. Er wollte uns Selbstvertrauen geben."

Es sei schließlich "ein wichtiger Moment" für ganz Barcelona. "Das spürt man sogar auf der Straße." Was Xavi positiv stimmt für das Rückspiel und den Saison-Endspurt: "Wir haben den Enthusiasmus zurückgewonnen, der während der Saison so sehr gefehlt hat."