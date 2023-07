Xabi Alonsos Zugänge: Ansprechende Premieren mit Schönheitsfehlern

Bayer 04 hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung gegen den SC Paderborn 1:2 verloren. Gegen den Zweitligisten, der nächste Woche in die Saison startet, überzeugten bei Leverkusen die prominenten Zugänge, von denen allerdings zwei an den beiden Gegentreffern beteiligt waren.

In der IMS-Arena in Velbert brachte Xabi Alonso seine momentane beste verfügbare Elf, in der mit Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka und Jonas Hofmann drei der vier bisherigen echten Neuzugänge in der Anfangsformation standen. Diese ordnete der Spanier, der in der Vorsaison auf ein 3-4-3 bzw. 3-4-1-2 gesetzt hatte, in einem 4-2-3-1-System an.

Inwieweit dies aber ein Hinweis aufs Systemwechsel darstellte, blieb erst offen. Schließlich hatte der Trainer in Abwesenheit von Piero Hincapie (Mittelfußbruch) und Jonathan Tah (Vorsichtsmaßnahme, nachdem der Abwehrchef im Training einen Schlag abbekommen hatte), keinen dritter Innenverteidiger mit Startelf-Chancen zur Verfügung. Doch nach der Partie erklärte der Spanier: "In der vergangenen Saison hatten wir genug Möglichkeiten, mit einer Viererkette zu spielen. Jetzt können wir mit der Qualität der Außenverteidiger entscheiden, was für uns die beste Variante ist."

Alonso: über die Neuzugänge: "Sie verstehen ein paar Dinge schneller"

Trotz einiger Ausfälle - auch Robert Andrich (Mittelfußbruch), Patrik Schick (Leistenoperation) und der vor einem Wechsel zu Aston Villa stehende Moussa Diaby fehlten - deutete sich an, dass Bayer mit den Neuen an fußballerischer Qualität, Seriosität und Spielintelligenz dazugewonnen hat. Auch wenn sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung natürlich noch einige Ungenauigkeiten einschlichen. So lobte auch Xabi Alonso die Neuen: "Diese drei Neuen wissen, wie Fußball funktioniert. Das macht es für einen Trainer einfacher: sie verstehen ein paar Dinge schneller."

Insgesamt eher unglücklich agierte hingegen über weite Strecken Mittelstürmer Sardar Azmoun, der zweimal gute Anspiele in den Strafraum nicht nutzen konnte und nach einem Palacios-Lupfer aufs leere Tor den Ball unter Bedrängnis nur übers Paderborner Tor köpfte. Dennoch kam der Iraner zu seinem Erfolgserlebnis, als er kurz vor der Pause nach feinem Zuspiel von Innenverteidiger Edmond Tapsoba die 1:0-Fürung erzielte.

Azmouns Aussichten sind nicht gut

Die Perspektiven Azmouns, der trotz seiner Klasse in Leverkusen nie auf Dauer überzeugen konnte, dürfte sich in Abwesenheit des noch mindesten bis Anfang Oktober fehlenden Schick aber zumindest nicht verbessert haben. Zumal Bayer sich intensiv um die Verpflichtung von Angreifer Victor Boniface (22. Union Saint-Gilloise) bemüht.

Obwohl Bayer im Gegenpressing gute Szenen hatte und insgesamt bis zur Pause defensiv kaum etwas zuließ, reichte es aber im wirklich aussagekräftigen Teil des Tests nur zu einem 1:1, nachdem Paderborns Florent Muslija bei seinem Kunstschuss von der rechten Strafraumkante von Xhaka nicht konsequent attackiert wurde.

Talent Mbamba auf der Zehn

Die zweite Hälfte besaß deutlich weniger Aussagekraft, da Xabi Alonso zur Pause gleich sieben Wechsel vornahm. So kamen unter anderen auch die Wechselkandidaten Kerem Demirbay (Galatasaray pokert mit Bayer um die Ablöse) und Nadiem Amiri zum Einsatz und Defensiv-Talent Noah Mbamba (18) - auf der Zehnerposition. Dies sowie der durchs Personal quasi erzwungene Test der Viererkette zeigten, dass dem Kader noch etwas Tiefe fehlt.

Dennoch dominiert der Bundesligist die Partie weiterhin. Allerdings erlaubte sich der insgesamt überzeugende Grimaldo, der danach reklamierte, gehalten worden zu sein, einen Stellungsfehler vor dem Paderborner 2:1 durch Filip Bilbija.

Trotz der Niederlage zeigte sich Trainer Xabi Alonso nach der Partie mit dem Auftritt zufrieden: "Ich habe einige gute Dinge gesehen" - und noch den einen oder anderen Schönheitsfehler.