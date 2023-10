Xabi Alonsos Versteckspiel mit Schick

Vor dem Pokalspiel in Sandhausen kündigt Xabi Alonso "einige Wechsel" an. Leverkusens Trainer muss darauf achten, Pausen und Einsatzminuten gezielt zu verteilen. Am Mittwoch könnten davon Patrik Schick und Granit Xhaka im positiven Sinn betroffen sein.

Xabi Alonso zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, große Geheimnisse über seine Aufstellung zu verraten. Und so überraschte es auch nicht, dass der Baske am Dienstag recht unverbindlich blieb, als es um das Personal ging.

Selbst die Frage, ob Ersatzkeeper Matej Kovar, der bislang in allen drei Europa-League-Spielen zum Einsatz kam, auch im Pokal das Tor hüten darf, wies er zurück. "Morgen entscheiden wir", sagte der 41-Jährige, "ich weiß es noch nicht." Und lächelte vielsagend über seine Flunkerei.

Er braucht es, auch einmal nicht in der Startaufstellung zu stehen. Xabi Alonso über Granit Xhaka

Auch wenn der Trainer jegliche Personalfragen abblockte, lieferte er doch zumindest Indizien, die auf den einen oder anderen Wechsel hindeuten. So könnte neben den üblichen Verdächtigen wie Verteidiger Piero Hincapie und Sechser Robert Andrich auch Patrik Schick in die Elf rotieren.

Umgekehrt schloss Xabi Alonso es zumindest nicht aus, dass eine Pause für seinen Mittelfeldstrategen Granit Xhaka naht, der bislang alle Partien von Beginn an bestritt. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat diese Mentalität, diese hohe Konzentration, den Willen, er kommuniziert gut. Wir haben gesehen, was er uns gibt", erklärte der Spanier, warum er bislang nicht auf den Schweizer Nationalspieler verzichten wollte, merkte allerdings auch an: "Aber ja, er braucht es, auch einmal nicht in der Startaufstellung zu stehen."

Xhaka, der bislang in dieser Saison weder im Klub noch der Nati eine Verschnaufpause bekam, könnte so am Mittwoch in Sandhausen eine Auszeit bekommen. Am Samstag in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim ist dies schwer vorstellbar, genauso wie acht Tage später gegen Union Berlin.

Sandhausen bietet sich dafür an. Mehr noch als das "Endspiel" in der Europa League bei Qarabag Agdam, in dem sich Bayer nächste Woche schon den Einzug in die K.-o.-Phase sichern kann. Um sicherzustellen, dass dem Schlüsselspieler in der finalen Phase der Hinrunde nach der Länderspielperiode im November mit Partien gegen Dortmund, Stuttgart und Frankfurt nicht die Frische fehlt, muss ihn Xabi Alonso eigentlich jetzt mal rausnehmen. Wenn nicht in Sandhausen, wann dann?

Umgekehrt lechzt mit Patrik Schick ein potenzieller Topstar nach seiner monatelangen Spielpause nach Einsatzzeiten. Nach einer knappen halben Stunde bei seinem Comeback gegen Qarabag kamen am Sonntag gegen Freiburg inklusive Nachspielzeit nur sieben Minuten dazu. Nicht nur um Vielspieler Victor Boniface zu entlasten, wäre ein Startelfeinsatz des Tschechen nicht abwegig.

Dafür sprechen viele Argumente: So benötigt Schick Spielpraxis, von der er in der Liga, in der Xabi Alonso fast ohne Ausnahme auf seine Stammelf setzt, nicht automatisch welche erhalten wird. Zudem könnte Schick bei einer Einwechslung in Sandhausen im zwar eher unwahrscheinlichen Fall einer Verlängerung länger durchhalten müssen als geplant. Bei einem Startelfeinsatz wäre seine Belastung ohne diese Unbekannte viel einfacher zu dosieren.

Wie lange kann Schick spielen? Xabi Alonso bleibt vage

Zusätzliches Indiz: Xabi Alonso machte am Dienstag ein Versteckspiel um Schick. So hielt der Trainer seine Aussage zu dessen möglicher Einsatzdauer vage. "Wir sehen, dass jeder Tag für ihn wichtig ist, jedes Training nach einer langen Verletzung. Er kann länger spielen", sagte Xabi Alonso nur. Und auch auf die Bitte nach einer genaueren Angabe, antwortete er: "Ich kann nicht präziser sein. Er kann länger spielen, aber mehr kann ich nicht sagen."

Wollte er nicht. Weil er sonst offen dokumentiert hätte, dass Schick in seinen Gedanken für die Startelf zumindest eine Rolle spielt. Und eine so zentrale Personalie gibt Xabi Alonso eben ungerne preis.