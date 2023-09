Xabi Alonsos subtile Botschaften: "Normalerweise ist Bayern der große Favorit, aber ..."

Vor dem Spitzenspiel in München schickt Leverkusens Trainer viel Lob gen München, transportiert aber zumindest zwischen den Zeilen, dass der Glaube an die Stärke seiner eigenen Mannschaft mindestens genauso groß ist wie der Respekt vor dem Gegner.

Xabi Alonso ist kein Sprücheklopfer. Der Baske hat Stil, zollt jedem Gegner Respekt. Erst recht, wenn dieser FC Bayern München heißt, für den er selbst von 2014 bis 2017 spielte. Der Rekordmeister stellte damals ein Topteam wie heute, wie der 41-Jährige betont: "Wie immer, sie haben Top-top-Spieler, auch ein Top-Trainer. Sie haben einen großartigen Spirit. Nach nur drei Spiele ist es vielleicht zu früh, um das zu sagen, aber sie haben die beste Mannschaft in der Liga."

Lobende Worte, die niemanden überraschen vor dem Spiel des Tabellenführers in München. Wobei diese Titulierung Xabi Alonso nur ein müdes Lächeln entlockt. "Tabellenführer nach drei Spielen bedeutet nichts", winkt der Baske ab, um dann aber die erste Botschaft der eigenen Stärke zu übermitteln: "Das Wichtigste ist, dass wir nach drei Spiele eine Entwicklung geschafft haben. Wir wollen weitermachen, aber es gibt noch viele Dinge zu verbessern. Mit neun Punkten ist das einfacher."

Der Trainer weiß, dass seine Mannschaft noch die große Kunst der Konstanz nachweisen muss, egal, wie beeindruckend sie bislang auftrat. Das richtige Mindset ist dafür die Voraussetzung. Also mahnt Xabi Alonso: "Wir müssen aber wissen, wenn wir nicht unser bestes Niveau erreichen, nicht gut gegen und mit dem Ball spielen, wird es schwierig - und morgen besonders, weil wir gegen die Bayern spielen, eine Top-top-Mannschaft."

Das sind die besten Spiele. Xabi Alonso über das Gipfeltreffen

Xabi Alonso ist wie früher als Sechser auf dem Platz sichtlich darauf bedacht, die Balance zu halten. Zwischen Respekt und Betonung der eigenen Stärke. Zwischen der Hervorhebung der Besonderheit des Gipfeltreffens und dem Hinweis auf die Normalität eines Bundesligaspiels. Welche speziellen Tipps er seine Profis geben werde, um an Xabi Alonsos alter Wirkungsstätte zu bestehen, wurde der Baske gefragt. "Ich versuche, zu helfen wie immer. Für uns ist es nicht Besonderes. Wir bereiten jedes Spiel so gut wie möglich vor. Wir kennen den Gegner", sagt er betont sachlich, vermittelt aber auch die Vorfreude auf das Kräftemessen der Topteams: "Das sind die besten Spiele."

Nur ein Training: "Das ist nicht neu"

Selbst die unglückliche Terminierung an einem Freitag nach einer Länderspielperiode, die Xabi Alonso kritisiert ("Wenn ich entscheiden könnte, hätte ich anders entschieden"), nutzt er, um eine subtile Botschaft der Zuversicht zu senden. "Letzte Saison haben wir in Budapest (in der Europa League an einem Donnerstag, Anm. d. Red.) gespielt und hatten nur ein Training vor dem Bayern-Spiel, um uns vorzubereiten. Das ist nicht neu", strahlt er Gelassenheit aus.

Die Botschaft, dass Bayer damals trotzdem stark genug war, sogar nach einem 0:1-Rückstand nicht unverdient 2:1 zu siegen, spricht er nicht aus, sondern lässt sie subtil wirken. Mit dem Wissen, dass sie in beiden Kabinen ankommen wird.