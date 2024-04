Xabi Alonsos Sorgen: Warum Bayer am Sonntag keine große Meisterfeier plant

Die Emotionen werden überschwappen, sollte Bayer 04 Leverkusen gegen Bremen seinen ersten Meistertitel fix machen. Die Vorfreude ist gewaltig - auch wenn am Sonntag keine große Meisterfeier geplant ist.

Wie groß werden die Emotionen am Sonntag in der BayArena? Trainer Xabi Alonso verspürt große Vorfreude. IMAGO/Uwe Kraft

Für die Spieler wird es eine hoch emotionale Angelegenheit werden. Für viele Fans und langjährige Mitarbeiter des Klubs in noch viel größerem Maße. Wird Bayer 04 doch mit dem Gewinn des Titels ein jahrzehntelanges Trauma bewältigen. Seit der Schmach von Unterhaching im Jahr 2002 und der "Vizekusen"-Saison 2001/02, als Bayer die Endspiele in der Champions League und im DFB-Pokal ebenso verlor wie im Endspurt den Meistertitel, trägt Leverkusen den Stempel des ewigen Zweiten auf der Stirn.

Schon am Sonntag soll diese Makel der Vergangenheit angehören, sollen die gegnerischen Hohngesänge "Ihr werdet nie Deutscher Meister!" auf ewig verstummen. Diese Befreiung wird die BayArena zum Wackeln bringen und Tränen des Glücks fließen lassen. Nie mehr "nie Deutscher Meister".

Xabi Alonsos Augenzwinkern wegen Xhaka

Dieser Tragweite des eigenen Schaffens sind sich auch die Protagonisten bewusst, die erst seit dieser Saison das Leverkusener Trikot tragen, wie Mittelfeldspieler Granit Xhaka. "Wir wissen, dass wir am Sonntag Geschichte schreiben können - für den Fußballverein, für die Fans und für uns selbst auch", sagt der Stratege und mahnt: "Wir dürfen nicht übermotiviert auftreten. Wir müssen genauso spielen wie bisher. Geduldig das machen, was uns stark macht."

Dass die Mannschaft dies so umsetzen wird, steht für Xabi Alonso außer Frage. Zu Xhakas Warnung merkte der Baske nur mit einem Augenzwinkern an: "Ich werde mit ihm darüber sprechen ..." Damit hatte der 42-Jährige die Lacher auf seiner Seite und erklärte dann ernsthaft, warum er zumindest keine psychologischen Stolpersteine erwartet. "Wir wissen sehr genau, was wir wollen. Dieses Vertrauen in unser Spiel gibt uns das richtige Mindset. Wir sind sehr stabil im Kopf. Wir haben glücklicherweise noch viele Chancen. Wir probieren, die am Sonntag zu nutzen", sagt der Trainer, der dementsprechend zuversichtlich dem Bremen-Spiel (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) entgegenfiebert.

Xhaka: "Es gibt nicht allzu viel zu feiern"

Die Gewissheit, den Titel zu gewinnen, versetzt auch Xabi Alonso in Titel-Euphorie. "Die Vorfreude könnte nicht größer sein", gibt er zu, "wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Wir müssen Vollgas geben. Es sind 90 Minuten, um etwas sehr Spezielles zu erreichen." Was den Klub und seine Fans in Ekstase versetzen wird. Was aber zumindest am Sonntag nicht im größeren Rahmen gefeiert werden kann.

Über die spontane Party nach dem Abpfiff in der Arena hinaus ist nichts geplant. Weil die Mannschaft noch weitere Ziele hat: Europa League, DFB-Pokal, unbesiegt zu bleiben. Also erklärt auch Xhaka: "Viele Bayer-Fans hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Am Donnerstag haben wir das Spiel in London. Hoffentlich machen wir es am Sonntag klar, aber gefeiert wird erst am Ende der Saison."

Kein Public Viewing - und was wird aus dem Rasen?

Auch ein Public Viewing für Fans, die gegen Werder nicht ins Stadion kommen, wird es in der Stadt nicht geben, die sich rund um das Spiel auf ein höheres Besucheraufkommen vorbereitet. Die üblichen Straßensperrungen in der Innenstadt wurden angepasst und gelten bereits vier Stunden vor Spielbeginn.

Größere Sorgen bereitet den Klub-Verantwortlichen und Xabi Alonso der im Fall des Titelgewinns wohl unumgängliche Platzsturm nach dem Bremen-Spiel. Könnte doch der eine Million Euro teure Hybridrasen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Um dies und einen dadurch entstehenden Nachteil für seine Mannschaft in den kommenden Heimspielen zu vermeiden, appelliert der Trainer an die Fans, ohne deren Bedürfnisse zu vergessen: "Das Wichtigste ist, dass wir etwas nach dem Spiel feiern können. Hoffentlich passiert es am Sonntag. Wenn die Fans das machen, ist das gut. Es ist ein besonderer Moment für den Verein. Danach werden wir sehen, wie der Rasen aussieht, aber wir brauchen einen guten Platz, um gut zu spielen. Das ist wichtig für uns."

Bleibt abzuwarten, ob sich die Bayer-Fans im Überschwang der Gefühle an Xabi Alonsos Worte erinnern werden. Doch soll Bayer wirklich die perfekte Saison gelingen, wäre dafür der Erhalt des perfekten Rasens eine wichtige Voraussetzung. Ob dieser rationale Gedanke im Fall des Titelgewinns nach dem Schlusspfiff eine Chance gegen den Leverkusener Emotions-Tsunami haben wird, ist eine andere Frage.