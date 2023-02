Xabi Alonsos Problem mit Hoffnungsträger Schick

Über Wochen hinweg stand Xabi Alonso kein richtiger Mittelstürmer zur Verfügung. Vor dem Rückspiel in der Europa League bei der AS Monaco hingegen kann der Leverkusener Trainer gleich aus zwei gelernten und auch einsatzfähigen Optionen wählen - die trotz guter Argumente für sich aber beide zu Beginn auf der Ersatzbank sitzen könnten.

Aus Monaco berichtet Stephan von Nocks

Wer spielt für Bayer 04 Mittelstürmer? Lange Zeit stellte sich diese Frage für Xabi Alonso nicht wirklich. Stand dem Spanier doch über Wochen kein wirklicher Neuner zur Verfügung. Patrik Schick litt monatelang unter Leistenproblemen. Sardar Azmoun war nicht nur wegen einer langwierigen Wadenverletzung nicht annähernd in einer ausreichenden körperlichen Verfassung für 90 Minuten Bundesligafußball. Da blieben nur noch Lösungen mit positionsfremden Spielern wie Adam Hlozek oder Amine Adli.

Solange Bayer kontern konnte, war dies nicht wirklich ein Problem. Doch immer, wenn der Werksklub gezwungen war, selbst das Spiel zu machen, fehlte ein Strafraumstürmer, um die notwendige Präsenz vor dem gegnerischen Tor zu erzielen. Eine Situation, die am Donnerstag in Monaco wieder eintreten könnte. Schließlich ist der Werksklub nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel zum Siegen verdammt.

Da trifft es sich gut, dass sich am Sonntag beim 2:3 gegen Mainz gleich beide Mittelstürmer zurückmeldeten. Schick mit seinem ersten längeren Einsatz seit Anfang November gleich mit einem Torerfolg. "Bei Patrik ist es wichtig, dass er eine halbe Stunde gespielt hat. Dass er ein Tor gemacht hat, gibt einem Spieler nach einer so langen Zeit, die er ausgesetzt hat, Selbstvertrauen und Auftrieb", stellte Geschäftsführer Simon Rolfes am Rande des Abschlusstrainings zufrieden fest.

Schicks Joker-Auftritt hat der Mannschaft und auch dem Tschechen selbst einen Push gegeben. Der psychologische Effekt, im Fürstentum mit Schick zu starten, wäre sicher ein positiver. Allerdings müsste Xabi Alonso dann einen frühen Wechsel fest einplanen. Erklärte er doch vor dem Hinspiel, dass Schick "20 oder 30 Minuten" spielen könne. Gegen Mainz waren es 35. So wäre dem Torjäger wohl ein Einsatz über 45 Minuten oder ein wenig mehr zuzutrauen

Einen Wechselslot so zeitig zu nutzen, dürfte für Xabi Alonso, der gerne während eines Spiels mit personellen Wechseln das System mehrfach ändert, nicht zwingend die favorisierte Lösung darstellen. Allerdings gibt es auch ein gutes Argument für Schick in der Startelf. Als Joker könnte dieser nämlich für den Spanier zum Problem werden, falls die Partie in die Verlängerung geht. Dann könnte Schick auch als Joker die Luft ausgehen. Doch dieses Szenario sollte Xabi Alonso nicht abschrecken, würde dem doch eine Leverkusener Führung nach 90 Minuten zugrunde legen.

Azmoun hat sich in Mainz für einen weiteren Startelfplatz angeboten

Sollte Schick demzufolge also nicht beginnen, hätte sich Azmoun mit seinem Startelfdebüt unter dem Spanier gegen Mainz für einen Startelfplatz durchaus angeboten. Der Iraner holte einen allerdings unberechtigten Strafstoß heraus, bereitetet das 1:1 mit Übersicht vor und traf unmittelbar vor Schicks 2:2 den Pfosten. Der 28-Jährige, der gutes Spielverständnis bewies, zeigte Strafraumpräsenz,

"Wir haben immer gesagt, dass Sardar mehr kann als er bei Bayer 04 gezeigt hat", urteilt Rolfes über den vor einem Jahr aus Sankt Petersburg nach Leverkusen gewechselten Angreifer, "man hat gegen Mainz gesehen, dass er sich richtig reingebissen hat. Das war ein guter Schritt. Ich hoffe, dass er in diese Richtung weitergeht und er das kontinuierlich im Training und auch in den Spielen zeigt." Ein Lob, das zwischen den Zeilen auch eine generelle Kritik beinhaltet.

Azmouns Auftritt gegen Mainz legt trotzdem eigentlich eine erneute Startelfchance in Monaco nahe, doch bislang fiel Xabi Alonso nicht dadurch auf, verstärkt auf den WM-Teilnehmer zu setzen. Bislang zog er Azmoun mit Hlozek sogar einen Offensivakteur vor, der zurückhängend besser aufgehoben ist denn als vorderste Spitze. Und gegen Mainz schonte der Trainer den im Sommer von Sparta Prag gekommenen Nationalspieler genauso wie Jeremie Frimpong, Piero Hincapie, Florian Wirtz und Exequiel Palacios, die meist in Xabi Alonsos Startelf auftauchen und auch in Monaco in dieser alles andere als eine Überraschung darstellen würden.

Zumal Xabi Alonso zumindest auf den ersten Blick die Variante mit Schick von Beginn an nicht forciert: "Vielleicht ist es noch zu früh. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, bis er in bester Form ist. Manchmal ist es besser, ein bisschen zu warten. Wir werden sehen", erklärte er zu einem möglichen Startelfeinsatz, ohne eine Nominierung des 27-Jährigen für die Anfangsformation damit eindeutig auszuschließen.

Vieles spricht für den laufstarken Konterspieler Hlozek

Doch seine Aussage zur taktischen Herangehensweise, ob Bayer mehr riskieren werde angesichts des Rückstand aus dem Hinspiel, deutet auf eine Startelf ohne Schick hin. "Es gibt einen Moment, um ein hohes Risiko zu gehen, weil wir um das Ergebnis wissen", erklärte der 41-Jährige, "aber wir müssen die Balance finden zwischen der Kontrolle und dem Wunsch, gewinnen zu wollen."

Hat Xabi Alonso nicht geblufft, so hat er also, wenig überraschend, nicht die Absicht, Monaco in einem wilden Sturmlauf vom Anpfiff weg zu überrennen, sondern die Partie zu kontrollieren und, falls kein frühes Tor gelingt, erst hinten heraus mehr zu wagen. Wozu dann Schick als Joker die beste Option wäre. So dass viel für den laufstarken Konterspieler Hlozek von Beginn an spricht.