Xabi Alonsos phantastische Reise im Zeitraffer

Mit dem überzeugenden 4:1-Erfolg in Anderlecht gegen Union Saint-Gilloise qualifiziert sich Bayer 04 nicht nur als einziger deutscher Klub für ein europäisches Halbfinale in dieser Saison, sondern sich selbst auch als zumindest angehendes Spitzenteam.

Aus Anderlecht berichtet Stephan von Nocks

Als der Triumph perfekt war und der komplette Lotto Park in Anderlecht seine Helden feierte, stand Xabi Alonso unweit der Mittelinie mit verschränkten Armen und beobachtete mit Zufriedenheit wie sich seine Profis für den 4:1-Erfolg bei Union Saint-Gilloise genauso von ihren Fans feiern ließen wie die aufopferungsvoll kämpfenden und fein spielenden Gastgeber, die sich selbst nach einem 0:3-Rückstand nicht aufgegeben hatten.

Xabi Alonsos Umerziehungsprozess

In dem Stadion, in dem Union Berlin im Achtelfinale noch mit 3:0 vom belgischen Tabellenzweiten abgefertigt worden war, dokumentierte die Werkself mit ihrem über weite Strecken reifen Auftritt ihren nächsten Schritt bei der Metamorphose vom Abstiegskandidaten zu einem Titelaspiranten. Seitdem Xabi Alonso Bayer 04 Anfang Oktober auf dem 17. Tabellenplatz übernommen hat, hat der Spanier die Mannschaft in einem schmerzhaften und nicht an Rückschlägen armen Umerziehungsprozess von einem wilden Haufen hochbegabter, aber genauso taktisch undisziplinierter Künstler zu einem Kollektiv geformt, das immer mehr die Konturen einer echten Spitzenmannschaft annimmt.

"Es sind nur sechs, sieben Monate, aber es ist viel passiert. Am Anfang war es nicht einfach, aber es ist immer eine Entwicklung. Wir sind zufrieden, dass wir diese Stimmung verändern konnten und jetzt in dieser Position sind in der Bundesliga und in Europa", resümierte Leverkusens Trainer später in den Katakomben der altehrwürdigen Arena.

"Und wir wollen mehr!"

Wobei er den größten Fortschritt der Kicker des Tabellensechsten zwischen den Ohren bewirkt hat. "Wir haben geholfen, aber am meisten liegt es an den Spielern. Der Kopf muss stimmen. Ich habe immer gesagt, wir haben die Qualität, aber der Kopf ist wichtiger. Im Moment haben wir ein gutes Zusammenspiel zwischen Qualität und der Mentalität. Dadurch haben wir es bis hierher geschafft", erklärte der Spanier, um direkt deutlich zu machen, dass Anderlecht nur eine Zwischenstation gewesen sein soll, mit den Worten "Und wir wollen mehr!".

Nicht nur für einen Titelsammler wie Xabi Alonso kann dies einzig bedeuten, die Europa League zu gewinnen. "Jetzt haben wir noch eine Reise. Wir werden sehen, wohin sie geht", philosophierte der 41-Jährige und meinte damit sicher nicht nur den nächsten Gegner, der zu diesem Zeitpunkt noch in Rom in der Verlängerung zwischen der AS und Feyenoord Rotterdam (4:1 für Rom n.V.) ermittelt wurde. Der insgesamt erwachsene Auftritt in Belgien, bei dem Bayer einzig in der Viertelstunde nach dem 1:3 der Gastgeber ins Wanken geriet, deklariert den Bundesligisten als Titelanwärter.

Starke Defensivleistung

Der Wandel der Werkself unter Xabi Alonso ist mittlerweile unverkennbar. Und der Reifegrad dieser Mannschaft wurde in den 90 Minuten in Anderlecht gerade darin offenkundig, dass es eine Leistung der Leverkusener war, die über Jahre als völlig untypisch eingeordnet worden wäre. So präsentierte sich das Team in der Defensive mit einem überragenden Abwehrchef Jonathan Tah über eine Stunde lang so stabil, dass die keineswegs enttäuschenden Belgier bis dahin zu keiner ernsthaften Chance kamen. Erst als Xabi Alonso den starken Edmond Tapsoba aufgrund muskulärer Probleme in der Dreierkette durch Odilon Kossounou ersetzen musste, geriet der Bundesligist zwischenzeitlich in Bedrängnis.

Brutale Effizienz

Umgekehrt zeigte sich Bayer, über Jahre der Inbegriff für Chancenwucher, bis auf die Endphase in der Offensive brutal effizient. Wobei man bei aller Euphorie im Leverkusener Lager anmerken muss, dass Saint-Gilles mit groben Aussetzern beim ersten und dritten Treffer der Werkself extrem in die Karten spielte.

Bakkers schwingt sich zum herausragenden Akteur auf

Dass sich mit Mitchel Bakker zur Krönung des Unerwarteten ein Problemprofi zum herausragenden Akteur dieser Partie aufschwang, war die Pointe dieser phantastischen Reise, die Bayer unter Xabi Alonso im Zeitraffer absolviert hat. Der niederländische linke Schienenspieler, der in dieser Saison lang nur durch sportliche wie disziplinarische Aussetzer aufgefallen war, erzielte nicht nur das 2:0, provozierte nicht nur durch sein energisches Nachsetzen gegen Union-Keeper Anthony Moris dessen Fehlpass auf Torschütze Jeremie Frimpong vor dem 3:0 und setzte nicht nur mit einem feinen Zuspiel Moussa Diaby mit dem vorletzten Pass beim 4:1 durch Adam Hlozek in Szene, sondern präsentierte sich auch spielerisch ansprechend, defensiv solide sowie extrem einsatzfreudig.

"Heute hatte er drei oder vier Lungen"

Nicht umsonst stellte Kapitän Lukas Hradecky auf das ganze Team und speziell auf Bakker, der vor wenigen Wochen noch aus dem Spieltagsaufgebot gegen Hertha BSC gestrichen worden war, weil er das Abschusstraining verpennt hatte, fest: "Alle kleinen Dinge kommen zusammen. Er hat richtig reagiert auf seine Suspendierung. Heute hatte er drei oder vier Lungen. Wie viel er läuft und was er momentan für die Mannschaft tut, ist großartig. Heute war das nicht Europa-League-Niveau, sondern Champions-League-Niveau von ihm."

Komplettiert wurde die These, dass Bayer eine Spitzenmannschaft wird, von der Bedeutung von Florian Wirtz in dieser Partie. Lautete die Gleichung bislang: Nur wenn Wirtz stark ist, ist auch Bayer stark, so wurde auch dieses scheinbare Naturgesetz am Donnerstag außer Kraft gesetzt. So war Leverkusens Genie mal eben nicht die spielentscheidende Figur, erlaubte sich bei aller spielerischer Klasse auf engstem Raum und wichtigen Pässen, um dem belgischen Pressing zu entgehen, auch ungewohnte Ballverluste, wie den vor dem 1:3. Dass der Werksklub trotzdem so überzeugend auftrat, ist das letzte, aber vielleicht auch klarste Indiz dafür, dass Xabi Alonsos Arbeit zu etwas Großem führen kann.

Der Trainer jedenfalls möchte in dem bisher Geleisteten trotz eines positiven Zwischenfazits nur einen Anfang sehen. "Ich habe vom ersten Tag an gesagt, wenn wir fragil sind, wenn wir nicht wie eine Mannschaft zusammen verteidigen, dann ist das nicht möglich. Jetzt verteidigen wir gut, spielen kompakt und haben immer die Qualität, Chancen zu erspielen. Jetzt haben wir diese Entwicklung", konstatierte Xabi Alonso, "aber es ist zu früh, eine Saisonanalyse zu machen. Wir haben noch fünf, sechs Wochen, danach kann man noch besser analysieren." Und noch viel mehr erreicht haben.