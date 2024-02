Xabi Alonsos Ode an seine Rekord-Profis: "Es ist so einfach mit ihnen"

Bislang erklärte Xabi Alonso zu möglichen Rekordserien, sie seien "nicht das Ziel, sondern nur das Ergebnis unserer Arbeit". Doch nachdem Bayer 04 mit dem 2:1 gegen Mainz einen Bundesligarekord aufgestellt hatte, wurde der Baske feierlich.

Er ist niemand, der große Worte über Bestmarken verliert. Wahrscheinlich, weil er selbst so viele aufgestellt hat als Spieler, der alle großen Titel im Weltfußball gewonnen hat - außer der Europa League. Und das auch nur, weil er als Profi nie in dieser antrat, sondern immer in der Champions League, der Königsklasse, wo einer wie er hingehört.

Umso bemerkenswerter waren die lobenden Worte, die Xabi Alonso nach dem 2:1-Sieg der Werkself gegen Mainz 05 fand, mit dem Bayer 04 nun auch nach 33 Pflichtspielen in dieser Saison ungeschlagen ist und damit den FC Bayern München ablöste, der von Dezember 2019 bis September 2020 unter Hansi Flick in 32 Partien nacheinander ohne Niederlage geblieben war.

Alonso ist "wirklich stolz"

So erklärte Leverkusens Trainer feierlich zum Thema Rekorde: "Ich kümmere mich nicht darum, bevor sie aufgestellt werden. Aber dann, wenn es passiert, bin ich wirklich stolz darauf." Um dann eine Hymne auf seine aktuelle Mannschaft anzustimmen. Eine wahre Ode an seine Rekord-Profis.

"Ich werde nicht müde, meinen Spieler dazu zu gratulieren: Der Aufwand, den sie betreiben, das Bekenntnis zur Mannschaft, das sie haben - es ist so einfach, mit ihnen zu arbeiten. Es ist eine Freude. Ich lerne so viel von ihnen in jeder Einheit, in jedem Spiel."

Natürlich haben wir Großartiges erreicht, aber wir wollen nicht damit aufhören. Xabi Alonso

Doch Xabi Alonso wäre nicht Xabi Alonso, wenn er den frisch aufgestellten Rekord nicht als Ansporn zu weiteren Großtaten umdeuten würde. "Es ist großartig, dass wir auch das noch erreicht haben. Natürlich bekommst du dafür keine Medaille, aber das egal. Es ist wirklich wunderbar, diesen Prozess zu durchlaufen, den wir im Juli gestartet haben mit dieser Gruppe", schwärmte der Baske und stellte dann unzweideutig fest: "Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Natürlich haben wir Großartiges erreicht, aber wir wollen nicht damit aufhören."

Bayers Erfolgsstory soll auch nach Spiel 33 ohne Niederlage noch lange nicht zu Ede erzählt sein.