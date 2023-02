Xabi Alonsos gelungener Schachzug mit Andrich

Beim Leverkusener Unentschieden in Freiburg nur drei Tage nach dem kräfteraubenden und erst im Elfmeterschießen entschiedenen Europa-League-Spiel in Monaco wagte Trainer Xabi Alonso aus der Personalnot heraus einen Versuch in der Innenverteidigung, der genauso überraschte wie er gelang.

Dreh- und Angelpunkt in Leverkusens Abwehr in Freiburg: Robert Andrich. picture alliance / johapress

Absolut glücklich wollte Robert Andrich mit dem 1:1 in Freiburg nicht sein. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Fehlte doch ein Treffer mehr, um die Partie zu gewinnen, was aufgrund der Chancen durchaus nicht unverdient gewesen wäre. "Wir haben es teilweise nicht gierig genug ausgespielt", monierte der 28-Jährige, der den "unbedingten Willen, das Tor zu machen", vermisste. Doch dies war wirklich der einzige Kritikpunkt, den der Defensivakteur anbringen wollte.

Verzeichnete Andrich doch mit der Partie in Freiburg sowie dem Erfolg bei der AS Monaco in der Europa League am Donnerstag doch zwei klare Schritte nach vorne, was die Spielweise der Werkself betrifft. "Heute können wir wirklich davon sprechen. Wir haben mit Mainz und Augsburg zwei Rückschläge gehabt, als wir gedacht haben, wir sind schon weiter. Heute hat man der Mannschaft angemerkt, dass wir dazulernen", urteilte der Führungsspieler.

Ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns nach 120 Minuten Fight in Monaco. Robert Andrich

Nimmt die Entwicklung unter dem seit Anfang Oktober amtierenden Trainer Xabi Alonso jetzt doch nach Wochen der Stagnation endlich richtig Fahrt auf? Der Dreiklang von Stabilität, Spielkontrolle sowie Ballbesitzfußball mit Torgefahr war unter dem Spanier noch nie so stimmig wie in den beiden Partien der vergangenen Woche.

"Es sah diesmal schon besser aus, ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns nach 120 Minuten Fight in Monaco. Da können wir echt zufrieden sein", resümierte Andrich, der klare Fortschritte erkennt. "Jetzt können wir wirklich davon sprechen", so der Antreiber, der diese Stärke am Sonntag aufgrund einer neuen Rolle nur bedingt ausspielen konnte.

Andrich überraschend zentraler Mann in der Dreierabwehr

Schließlich hatte ihn Xabi Alonso überraschend als zentralen Mann in der Dreierabwehr nominiert, da Jonathan Tah und Piero Hinacpie in Freiburg aufgrund einer Gelbsperre fehlten. Eine Aufgabe, die der Sechser, der eigentlich als Offensivspieler ausgebildet wurde und trotzdem 2012 für die deutsche U-18- und U-19-Auswahl jeweils eine Partie als Innenverteidiger in einer Viererkette bestritt, zur vollen Zufriedenheit seines Chefs erledigte.

"Er hat sehr, sehr gut gespielt in dieser Position. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns mit seinem Charakter, seiner Persönlichkeit. Er will immer gewinnen. Er hat die Position sehr gut verstanden", lobte der Trainer seinen Aushilfs-Abwehrchef, der ihn mit seiner guten Leistung auf ungewohntem Terrain nicht überraschte. "Ich hatte großes Vertrauen in ihn, dass er gut spielt. Wer ein guter Mittelfeldspieler ist, kann auch in dieser Position spielen", erklärte Xabi Alonso seinen Schachzug, der kein einmaliger bleiben muss.

Alsonso: "Das ist auch eine Möglichkeit für die Zukunft"

"Das ist auch eine Möglichkeit für die Zukunft", stellte der Spanier weitere Auftritte Andrichs in der Abwehr in Aussicht, "es war eine gute Entscheidung". Damit hatte der 41-Jährige absolut recht, mit einer anderen Einschätzung nicht unbedingt. "Heute hat es Rob genossen auf dieser Position", sagte Xabi Alonso, während der Spieler selbst die größeren Freiheiten im Mittelfeld doch etwas vermisste.

"Es ist schon - langweilig möchte ich nicht sagen - eine andere Aufgabe, wenn du gewohnt bist, nach rechts, links und nach vorne zu laufen und du auch gerne irgendwelche Löcher stopfst", erklärte Andrich zu seiner neuen Aufgabe, "dafür hast du auf der Position mehr Kontrolle. Es ist nie verkehrt, wenn man mehrere Positionen spielen kann."

Nicht verkehrt für Andrich. Und auch nicht verkehrt für den Trainer, der mit Andrichs Versetzung in die Abwehr genauso richtig lag, wie mit der Nominierung von Torschütze Sardar Azmoun für die Startelf. Dass Bayer das Chancenplus in Freiburg nicht zum Sieg nutzte, kann man dem Spanier nicht vorwerfen. Die beiden Leistungen der vergangenen Woche in Monaco und Freiburg hingegen, bei denen Bayer 04 jeweils die bessere Mannschaft war, darf der Trainer als eindeutige Pluspunkte für sich verbuchen.