Xabi Alonsos Debüt glückt - RB gleicht noch aus - Erster Bochumer Sieg

Bevor sich Dortmund und Bayern im Topduell gegenüberstehen, wurde in vier anderen Bundesliga-Stadien am Samstag gespielt. Xabi Alonso feierte beim Debüt als Leverkusen-Trainer ein 4:0 gegen Schalke, Schlusslicht Bochum den ersten Sieg. Augsburg und Wolfsburg sowie Mainz und Leipzig teilten die Punkte.

Frimpongs zweiter Doppelpack

Das Bundesliga-Debüt für Xabi Alonso als Trainer von Bayer Leverkusen verlief wunschgemäß. Gegen ausgesprochen defensiv eingestellte Schalker stellten Diaby und Frimpong per Doppelpack im ersten Abschnitt die Weichen (38., 41.). Frimpong machte für die schwungvolle Werkself nach der Pause schnell den Doppelpack perfekt - sein bereits zweiter in dieser Spielzeit nach dem 3:0 gegen Mainz 05 - und sicherte drei wichtige Punkte. Paulinhos Schlusspunkt sorgte letztlich für einen klaren 4:0-Erfolg. S04 kassierte mit diesem blassen Auftritt die bereits fünfte Niederlage 2022/23.

Nkunku rettet RB-Remis

RB Leipzig verzeichnete beim Auswärtsauftritt in Mainz einen Pfostenkopfball (Haidara, 18.) vor und ein Abseitstor nach der Pause (Diallo, 54.). Unter dem Strich sprang dann noch ein Punkt heraus für die Sachsen, weil Nkunku in der 80. Minute zum 1:1-Endstand einköpfte. Nullfünf-Schlussmann Zentner parierte bis dato alles, was auf seinen Kasten kam - und vorne drückte Ingvartsen den Ball in der 45. Minute aus sehr spitzem Winkel an Gulacsi-Vertreter Blaswich vorbei ins linke Eck.

Der VfL Bochum kann doch noch gewinnen! Torjäger Hofmann köpfte den Revierklub beim 3:0 über Eintracht Frankfurt in Führung (71.), ehe ein Eigentor von Ndicka (87.) und Förster in der Nachspielzeit den Deckel aufs Spiel machten - und zugleich für den ersten Erfolg für den neuen VfL-Trainer Thomas Letsch sorgten. Mit vier Punkten bleibt Bochum dennoch weiterhin Schlusslicht. Der letzte Sieg in der Bundesliga datierte übrigens vom 6. Mai, damals bezwang man Arminia Bielefeld mit 2:1.

Rudelbildung in Augsburg

Keinen Sieger sah das umkämpfte Duell des FC Augsburg mit dem VfL Wolfsburg, das nach Toren von Gerhardt (27.) und Gumny (55.) 1:1 endete. Negativer Höhepunkt des Spiels war eine Rudelbildung kurz vor der Pause mit insgesamt sieben Verwarnungen binnen drei Minuten, auch Gäste-Trainer Niko Kovac und Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter sahen durch Schiedsrichter Daniel Siebert die Gelbe Karte. Im Klassement bleibt der FCA mit 13 Zählern vor den Wölfen (9).

Spätes Bremer Glück - Topspiel am Abend - Dreierpack am Sonntag

Den Spieltag hatten die TSG Hoffenheim und Werder Bremen am Freitagabend eröffnet - die Hanseaten entführten durch einen spät sichergestellten 2:1-Erfolg die Punkte aus Sinsheim und beißen sich im Vorderfeld der Tabelle fest.

Am Samstagabend folgt dann das Topspiel schlechthin den Namen nach. Um 18.30 Uhr duellieren sich Borussia Dortmund und der punktgleiche FC Bayern im Signal Iduna Park. Der Sieger kann zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Am Sonntag gibt es den Liga-Dreierpack zum Abschluss der neunten Runde: Gladbach gegen Köln im rheinischen Derby (15.30 Uhr), Hertha gegen Freiburg mit Lars Voßler und Julian Schuster auf der Trainerbank (17.30 Uhr) sowie zum Abschluss das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union (19.30 Uhr).