Xabi Alonsos "Date" mit Kane: "Wir sind nicht dumm zu denken, dass wir die Besten sind"

Trotz vielversprechender Zugänge und guter Vorbereitung weist Xabi Alonso vor Leverkusens Start gegen Leipzig jegliches Lob für die Werkself zurück und blickt gespannt auf das Bundesliga-Debüt von Münchens Rekordeinkauf Harry Kane.

Das Bundesliga-Debüt von Harry Kane am Freitagabend im Bremer Weserstadion geht natürlich auch an Xabi Alonso nicht vorbei. "Ich habe den Plan, das Spiel zu sehen. Es ist immer schön, als Meister am Freitag als erstes zu spielen", erklärte der 41-Jährige am Freitag, der um das Besondere solcher Saisoneröffnungsspiele weiß. "Ich erinnere mich daran, dass ich mit Bayern am 1. Spieltag mal gegen Bremen gespielt habe. Heute gibt es viele Gründe, gespannt zu sein auf dieses Spiel." Kane ist der bedeutendste.

Übrigens: 6:0 gewannen die Münchner in der Saison 2015/16 gegen Werder und Xabi Alonso eröffnete den Torreigen. Dreifacher Torschütze damals: Robert Lewandowski - die Latte für Kane ist hochgelegt.

Für Bayer 04 und Xabi Alonso geht es am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "nur" gegen RB Leipzig, im Duell zweier Bayern-Jäger. Leverkusens Trainer sagt: "Wir spielen gegen ein Top-Team mit Superform." Um kurz danach zu erhöhen: "Marco Rose hat eine Top-Top-Mannschaft gebaut." Top, Top-Top, Top-Top-Top - Pep Guardiola lässt grüßen.

Ähnliche Vorschusslorbeeren gibt es aber auch für Bayer 04. Doch diese wehrt der Trainer rigoros ab. "Wir haben noch nicht begonnen. Also gibt es keinen Grund, gelobt zu werden", betont Xabi Alonso, "wir haben ein gutes Gefühl, ja. Aber wir sind nicht dumm zu denken, dass wir die Besten sind, wenn wir noch nichts geleistet haben."

Tendenz zur Systemumstellung wegen Adlis Sperre

Ein anderer Stürmer, der sich nicht in Kanes Sphären bewegt, beeinflusst Xabi Alonsos Planungen ebenfalls. Da Amine Adli rotgesperrt ausfällt, muss sich der Trainer entscheiden, ob er sein System auf ein 3-4-3 umstellt oder einen Ersatz für Adli ins zuletzt favorisierte 4-2-3-1 einbaut, der nicht an das Profil des schnellen und spielstarken Franzosen heranreicht.

Und so sehr Xabi Alonso sich in seiner Antwort nur mit der Frage des Eins-zu-eins-Ersatzes für Adli beschäftigte, darf man fast sicher davon ausgehen, dass der Stratege auf eine Systemumstellung setzen wird. So erklärte der Baske zu den Auswirkungen von Adlis Fehlen: "Wir haben genug Möglichkeiten zu entscheiden, wer auf dieser Position spielt. Nadiem Amiri hat es gut gemacht, Adam Hlozek auch. Es ist schade, dass Amine noch drei Spiele gesperrt ist, aber wir haben genug Spieler, die auf dieser Position spielen können." Aber es am Samstag wahrscheinlich nicht tun werden.