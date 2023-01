Xabi Alonso zwischen Überangebot und Mangelverwaltung

Am Sonntag startet Bayer 04 in Mönchengladbach in den 19 Ligaspiele langen zweiten Teil der Saison. Was die Anfangsformation betrifft, scheint sich Trainer Xabi Alonso größtenteils festgelegt zu haben, dabei lieferte die Generalprobe gegen den FC Kopenhagen durchaus Ansatzpunkte, um diese nochmal zu überdenken.

Xabi Alonso ließ sich natürlich auch nach dem 1:0-Sieg im letzten Testspiel gegen den FC Kopenhagen nicht in die Karten schauen. "Wir haben noch Zeit", sagte der Spanier mit Blick auf die Startelf für den Wiederauftakt, "ich habe eine Idee." Auf wie vielen Positionen diese noch Optionen auf Veränderungen zulasse, verriet der Trainer erwartungsgemäß nicht. Alle elf Positionen seien noch offen, sagte Xabi Alonso und lachte.

Auch wenn der Auftritt der Werkself insgesamt alles andere als ein glänzender war, stellt der Trainer natürlich nicht seine komplette Formation infrage. Doch klar ist auch: Die Startelf, die der Spanier gegen Kopenhagen gewählt hatte, hat nicht so stark performt, dass aus Leistungsgründen Veränderungen bis zum Spiel in Gladbach undenkbar wären. So stellt sich der Stand der Dinge im Kampf um die Plätze in der Anfangsformation dar:

Tor und Innenverteidigung: Kossounou eine Option

Im Tor steht Kapitän Lukas Hradecky außer Frage. In der Abwehrkette sind Edmond Tapsoba als bester Spieleröffner und Piero Hincapie als starker Linksfuß unabhängig von Dreier- oder Viererkette gesetzt. Wählt Xabi Alonso wie gegen Kopenhagen das 3-4-3-System, dürfte Jonathan Tah als zentraler Verteidiger den Zuschlag bekommen. Bevorzugt der Spanier in Gladbach aber das neu eingeübte Hybrid-System, in dem Bayer mit Fünferkette verteidigt und mit Viererkette angreift, könnte Odilon Kossounou in die Elf rutschen.

Zentrales Mittelfeld: Demirbay und Amiri bedrängen Palacios

Bleibt das 3-4-3 das System der Wahl, bewerben sich aktuell vier Kandidaten realistisch für die Doppelsechs in Gladbach: Xabi Alonso tendiert zum Duo Robert Andrich/Exequiel Palacios, das auch gegen Kopenhagen beginnen durfte. Doch absolut überzeugend wirkte das Tandem nicht. Gerade der argentinische Weltmeister Palacios erlaubte sich wie schon zuvor gegen Venedig (2:1) zu viele ungewohnte Schlampigkeiten im Passspiel und zeigte insgesamt kein gutes Timing.

Wenn jemand gut genug ist, dann hat er auch die Chance. Xabi Alonso über die Einsatzchancen von Neuzugang Mbamba

Mit Kerem Demirbay und dem bei Xabi Alonso hoch im Kurs stehenden Allrounder Nadiem Amiri, der gegen Kopenhagen rechts Jeremie Frimpong vertrat, hat Palacios aktuell zwei ernsthafte Konkurrenten. Charles Aranguiz (Wadenprobleme) und Winterzugang Noah Mbamba (18, FC Brügge), der am Montag erstmals mit der Mannschaft trainiert, sind noch keine Kandidaten. Wobei Xabi Alonso bezüglich des belgischen U-19-Nationalspieles grundsätzlich erklärt: "Er ist neu, nur 18 Jahre alt. Seit Dezember hat er kein Spiel gemacht. Abwarten. Aber wenn jemand gut genug ist, dann hat er auch die Chance." Allerdings sicher noch nicht in Gladbach. Auf Sicht hat Bayer hier ein Überangebot.

Außenbahnen: Mangelverwaltung links hinten

Rechts ist Jeremie Frimpong, der gegen Kopenhagen genauso gesundheitsbedingt fehlte wie Linksaußen Callum Hudson-Odoi, als absoluter Leistungsträger gesetzt und im Kader auf diesem Niveau konkurrenzlos. Xabi Alonso rechnet mit dem niederländischen WM-Teilnehmer und Hudson-Odoi. "Sie waren etwas krank, haben sich nicht gut gefühlt", erklärt der Trainer, "aber sie werden bereit sein am Sonntag."

Links hingegen betreibt der Spanier Mangelverwaltung. Mitchel Bakker bringt von seiner extrem starken Physis und Dynamik anders als Daley Sinkgraven die idealen Voraussetzungen für die Rolle als linker Schienenspieler mit. Allerdings weist er defensivtaktisch und spielerisch deutliche Defizite auf, blieb gegen Kopenhagen wirkungslos und schenkte den Gästen ihre einzige, aber große Torchance per Fehlpass. Sinkgraven hingegen präsentierte sich spielerisch deutlich besser. Im 3-4-3 dürfte an Bakker mangels Alternative trotzdem kein Weg vorbei gehen. Es wäre Xabi Alonso aber nicht zu verdenken, wenn er erwägen würde, den spielstarken, aber eher zurückhaltend agierenden Sinkgraven ins Team zu heben - dann wohl aber nur per Systemwechsel.

kicker Wochenendrückblick vom 15.1.2023 Rutter verlässt Hoffenheim - Haller mit Testspiel-Hattrick, Vertrag bis 2031: Chelsea zahlt bis zu 100 Millionen Euro für Mudryk, Barcelona holt Supercopa gegen Real Madrid, Deutsche Handballer ziehen vorzeitig in WM-Hauptrunde ein, Deutsche Skispringer mit steigender Formkurve kicker Wochenendrückblick vom 8.1.2023 08.01.2023 kicker Wochenendrückblick vom 18.12.2022 18.12.2022 kicker Wochenendrückblick vom 12.12.2022 12.12.2022 kicker Wochenendrückblick vom 11.12.2022 11.12.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Angriff: Diaby und Wirtz gesetzt

Linksfuß Moussa Diaby hat als rechte Offensivkraft seinen Platz genauso sicher wie der stark aufspielende Jungstar Florian Wirtz, der als einrückender Linksaußen oder wie gegen Kopenhagen gar als falsche Neun im Dreierangriff fungieren kann. Die Frage, ob Adam Hlozek oder Sardar Azmoun den verletzten Mittelstürmer Patrik Schick ersetzt, könnte auch mit Amine Adli beantwortet werden, der nicht nur mit seinem Treffer gegen die Dänen als Joker Eigenwerbung betrieb. Vor der entscheidenden Trainingswoche dürfte aber Hlozek, der an den guten Umschaltmomenten gegen Kopenhagen wiederholt beteiligt war, die Nase vorne haben.