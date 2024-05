Xabi Alonso zieht Schlussfolgerung aus BVB-Erfolg - und fordert "anderen Fokus" gegen Rom

Vor dem Europa-League-Rückspiel gegen die AS Rom hat Leverkusens Trainer Xabi Alonso die Qualität der Bundesliga hervorgehoben. Trotzdem sieht der Spanier mehr als einen Grund, um vor der Aufgabe am Donnerstag zu warnen.

Komplett aus den Köpfen ist das Rückspiel aus der vergangenen Saison noch immer nicht. "Wir haben danach sehr gelitten", sagte Innenverteidiger Edmond Tapsoba am Mittwoch über die Lage in der Mannschaft nach dem 0:0 in der BayArena vor einem Jahr, das nicht zum Einzug ins Endspiel reichte. Auch Trainer Xabi Alonso blickte auf der Pressekonferenz vor der Neu-Auflage ein Jahr später zurück: "Wir haben das Gefühl, das wir letztes Jahr hatten, nicht vergessen", führte der Spanier aus. "Diese Energie müssen wir für uns nutzen."

Profitieren kann sein Team dabei aber auch von den veränderten Vorzeichen. Nahm Bayer 04 im Vorjahr noch eine 0:1-Hypothek aus Rom mit, gehen Tapsoba & Co. nun mit einem 2:0-Vorsprung in das Spiel vor heimischer Kulisse. Und während Leverkusen damals in der Liga um die erneute Teilnahme an der Europa League kämpfen musste, steht nun zum gleichen Saisonzeitpunkt schon längst die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte fest - und das in einer Liga, die neben Bayer 04 in der Europa League womöglich sogar beide Champions-League-Finalisten stellen könnte.

Bundesliga stärker als Premier League? "Fakten kann man nicht diskutieren"

"Das ist sehr positiv für die Bundesliga", kommentierte Xabi Alonso den Final-Einzug von Borussia Dortmund am Dienstagabend und zog die naheliegende Schlussfolgerung: "Dieses hohe Niveau der Bundesliga bedeutet, dass es nicht einfach ist, was wir geschafft haben. Wir waren sehr konstant diese Saison." Zumal Leverkusen nach wie vor die erste Mannschaft der Liga-Historie werden könnte, die eine Saison komplett ungeschlagen beendet.

Ist die Bundesliga damit sogar stärker als die Premier League, die in Aston Villa nur noch einen Conference-League-Teilnehmer auf internationalem Parkett stellt? "Man kann alles sagen, aber die Ergebnisse sind Ergebnisse, das sind Fakten, die kann man nicht diskutieren", antwortete der Spanier staatsmännisch.

Der große Liga-Erfolg habe aber nichts mit dem Spiel am Donnerstagabend zu tun. "Morgen wird es eine andere Sache, das ist ein europäisches Halbfinal-Rückspiel", führte Xabi Alonso aus. "Da brauchen wir eine andere Mentalität, einen anderen Fokus." Trotz des scheinbar komfortablen Vorsprungs sei man in einer "gefährlichen Situation", mahnte er. "Ein Tor kann das Mindset schnell ändern." Dennoch wolle man nicht nur den eigenen Vorsprung verteidigen. "Wir wollen aggressiv sein und das Spiel kontrollieren", kündigte Xabi Alonso an - und Tapsoba pflichtete ihm bei: "Wir nehmen das Spiel so, als würde es 0:0 stehen. Wir wollen das Spiel gewinnen."

Die personellen Voraussetzungen dafür sind hervorragend. Xabi Alonso steht sein gesamter Kader zur Verfügung, auch die in Frankfurt geschonten Alejandro Grimaldo und Florian Wirtz werden wieder mit dabei sein. Die Vorzeichen stehen gut, das schmerzhafte Ausscheiden aus dem Vorjahr aus den Köpfen zu bekommen.