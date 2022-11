Xabi Alonso warnt: "Tiki-taka bringt nichts ohne Aggressivität"

Nach der bislang besten Leistung unter Xabi Alonso spricht vor dem Derby in Köln vieles für Bayer 04. Doch Leverkusens Trainer weiß um die Gefahr des Verführerischen nach dem 5:0-Trumph gegen Union Berlin.

Will mit seinem Team nach dem 5:0 gegen Union nachlegen: Xabi Alonso. IMAGO/Kirchner-Media

Auf den ersten Blick sind die Rollen klar verteilt - und auch auf den zweiten. Während Bayer 04 beim 5:0 gegen den entthronten Tabellenführer Union Berlin nach dem zweiten Treffer eindrucksvoll alte Qualitäten nachwies, erlebt der 1. FC Köln gerade eine schwierige Phase.

Personell arg gebeutelt und damit schlicht und einfach auch entscheidend qualitativ geschwächt, wirkte die Mannschaft von Steffen Baumgart zuletzt physisch und mental ausgelaugt, erlaubte sich "billige" Fehler, die wie beim 0:2 in Freiburg zu den Gegentreffern führten. Und wenn man auf die individuelle Qualität beider Kader blickt, ist der Unterschied ohnehin unverkennbar. Alles klar also vor dem Derby am Mittwoch?

Natürlich nicht. Wer erlebt hat, wie es Baumgarts Profis gelang, sich beispielsweise beim 3:2 gegen Augsburg trotz immenser Belastung und ungünstigen Spielverlaufs während der 90 Minuten hochzufahren, der kann erahnen, was auf Bayer am Mittwoch zukommen kann. "Wir erwarten eine Mannschaft mit sehr guter Energie", erklärt Xabi Alonso, der davor warnt, aus dem Spektakel der zweiten Hälfte gegen Union die falschen Schlüsse zu ziehen.

"Union ist Vergangenheit. Dass wir gewonnen haben, bedeutet nichts für das morgige Spiel", sagt der Trainer und mahnt: "Wir müssen die Dinge, die wir richtig gemacht haben, nochmal richtig machen. Wir müssen bereit sein zu laufen, zu kämpfen, intensiv zu spielen, aber wir dürfen auch keine dummen Fehler machen. Gerade in einem Derby kann das sehr wichtig sein."

Xabi Alonso fordert von seinen Spielern Konsequenz ein. Schönspielerei, oder "Tralala-Fußball", vor dem Sechser Robert Andrich direkt nach dem 5:0 gegen Union warnte, werde alleine nicht zum Ziel führen. "Tralalal-Fußball? Nur Tiki-taka spielen, ohne in die Tiefe zu laufen, ohne Aggressivität nach vorne, bringt nichts", erklärt Xabi Alonso, "wir müssen beides kombinieren. Dann werden wir auch mehr Chancen herausspielen."

"Wir wollen nicht ohne Kontrolle spielen"

Der Spanier erkennt erste Entwicklungsschritte bei seiner Mannschaft. Das defensive Fundament scheint stabilisiert, nun müssen die Fortschritte an der Spitze des Gebäudes kontinuierlich sichtbar werden - und nicht nur 45 Minuten lang wie gegen Union.

"Wir waren defensiv gut organisiert, wir müssen diese Stabilität, diese Kontrolle bewahren, dann können wir auch besser angreifen. Wir wollen nicht ohne Kontrolle spielen. Wir müssen noch solider spielen, um noch besser zu werden", fordert der frühere Weltklasse-Spieler, dem es letztlich um Seriösität und Intelligenz sowie um Leidenschaft auf dem Platz geht. Tugenden, die Bayer in Kombination in dieser Saison noch nicht dauerhaft verkörpert hat.

Doch nicht nur im Derby, aber dort ganz besonders, zählen Einstellung sowie Haltung einer Mannschaft und sind am Ende oft die entscheidenden Faktoren. Und spätestens hier sind die Rollen nicht mehr so klar verteilt - oder zumindest nicht zugunsten des Werksklubs.

Xabi Alonso weiß um die Bedeutung des Spiels

Xabi Alonso, der mit Real Madrid genauso diverse Classicos gespielt hat wie mit dem FC Bayern München, kennt den speziellen Aspekt dieser emotionsgeschwängerten Partien besser als jeder seiner Profis. "Ich weiß seit dem ersten Tag hier in Leverkusen, was dieses Spiel bedeutet", sagt der Weltmeister von 2010, "es ist etwas Besonderes. Wir brauchen die emotionale Stabilität, um bereit zu sein für morgen. Wir haben heute darüber gesprochen. Köln hat eine große Unterstützung durch die Fans. Wir erwarten ein stimmungsvolles Spiel und ein gutes von uns."

Ob seine Hoffnung auch erfüllt wird? Auf die Reaktion seiner bislang bestenfalls wankelmütigen Mannschaft auf den 5:0-Triumph gegen die Berliner darf man jedenfalls gespannt sein. "Morgen ist es eine große Chance, nach dem Sieg gegen Union weiterzumachen", sagt Xabi Alonso, "aber auch ein Derby zu gewinnen." Es wäre das erste Mal nach dann 21 Pflichtspielen in dieser Saison, dass Bayer zwei davon in "Serie" für sich entscheidet…