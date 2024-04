Xabi Alonso und die Qual der Wahl

Pünktlich zum Saisonendspurt hat Leverkusens Trainer Xabi Alonso massig Optionen. Einige Profis scharren mit den Hufen.

Während Bayerns Trainer Thomas Tuchel die Verletztensituation in München schlicht "verrückt" nennt, kann Bayers Xabi Alonso dieser Tage nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bereits unter der Woche hatte er die Personallage in Leverkusen als "nicht normal" beschrieben - und dreimal auf Holz respektive das Pressekonferenz-Podium geklopft. Es sind also beileibe nicht nur diese 13 Punkte, die beide Mannschaften aktuell trennen. So haben die einen wirklich ernsthafte Probleme - und die anderen lediglich die Qual der Wahl.

Vor dem Liga-Duell bei Union am Samstag muss Xabi Alonso keine Ausfälle beklagen. Und allein Schienenspieler Arthur (nach Oberschenkelverletzung) wartet noch auf seine erste Berufung in den Leverkusener Spieltagskader, nachdem Exequiel Palacios sowie Victor Boniface bereits am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf (4:0) wieder ins Aufgebot zurückgekehrt waren - Angreifer Boniface hatte letztlich sogar für 25 Minuten gespielt.

Boniface gegen Union nicht von Beginn an

Das, sagte Xabi Alonso, sei "gut für ihn" gewesen. Wenngleich der 23-Jährige nach diesem knapp halbstündigen Einsatz jetzt bei Union nicht komplett von der Leine gelassen wird. "Wir werden ihn noch nicht von Anfang spielen lassen", bestätigte Bayers Coach - nach seiner rund dreimonatigen Verletzungspause soll Boniface behutsam herangeführt werden, um im Saisonendspurt all seine Klasse präsentieren zu können.

"Wir brauchen ihn", wiederholte Xabi Alonso noch einmal, "wir brauchen ihn genauso wie Patrik Schick, Borja Iglesias und Adam Hlozek". Im Saisonfinale, in dem Leverkusen der turmhohe Favorit auf beide nationalen Titel ist und auch in der Europa League nach der Trophäe greifen will, seien "genug Stürmer" vorhanden, "um zu entscheiden, wer von Anfang spielt". Eine höchst komfortable Lage, so kann der Baske situativ entscheiden, wer aus seiner Sicht am besten ins Zentrum passt.

Palacios erweitert die Optionen im Mittelfeld

Bayers Top-Angreifer Schick und Boniface werden dabei wohl die allermeisten Einsatzminuten erhalten. Zu den Unterschieden dieser zwei Stürmer sagte Xabi Alonso, Schick sei "top" im Strafraum und in der Chancenverwertung, Boniface könne Bälle hingegen sehr gut sichern und "ist sehr stark, was für Innenverteidiger immer schwierig ist". Seine Wucht ist allseits bekannt - die soll Boniface bei Union gewiss als Einwechselspieler einbringen.

Palacios, der gegen die Fortuna noch komplett auf der Bank geblieben war und nun vor seinen ersten Comeback-Minuten stehen dürfte, erweitert derweil die Optionen im zentralen Mittelfeld, wo zuletzt Robert Andrich neben Granit Xhaka überzeugend Dienst geschoben hatte. Abzuwarten bleibt, wie Leverkusens Coach entscheidet, wenn der Argentinier wieder auf seinem Top-Level angekommen ist. In den vergangenen Monaten hatte Xabi Alonso dann meist ihn gebracht. Wiederholt sich die Geschichte?

Viele Profis scharren mit den Hufen

Ob der Ex-Unioner Andrich dem Kollegen Palacios nun den Rang abgelaufen habe, mochte der Trainer an diesem Freitag zumindest nicht bejahen. "Ich habe nie gesagt", erklärte er, "dass ein Spieler vor einem anderen steht. Pala ist fit und dabei, Rob ist in einem guten Moment, nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft. Er hat seine Position verdient." Und wird sich in den nächsten Wochen sicher mit aller Macht in dieses Startelf-Duell mit Palacios werfen.

Was kann es Schöneres geben für einen Trainer? So scharren neben Boniface und Palacios schließlich viele weitere Profis mit den Hufen. Vor dem Union-Spiel kündigte Xabi Alonso also an, im Vergleich zum Heimspiel gegen Düsseldorf "vielleicht ein bisschen" zu wechseln. Odilon Kossounou und Piero Hincapie stehen beispielsweise parat, ebenso wie Nathan Tella oder Jonas Hofmann. Bayers Coach hat die Qual der Wahl. "Alle sind dabei", sagte er, "das ist sehr, sehr gut."