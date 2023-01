Xabi Alonso und die dritte Dimension

Beim 0:2 gegen den BVB zeigt Bayer 04 erst einen Entwicklungsschritt und nach einem Fehler die aktuellen Limits des Teams. Die Rückkehr eine echten Mittelstürmers in Form von Patrik Schick wird in Leverkusen herbeigesehnt.

Es war ein Spiel der klaren Erkenntnisse. Die 90 Minuten gegen Borussia Dortmund kamen einem Zwischenzeugnis gleich, das Xabi Alonso und der Werkself nach dem ersten Spieltag der Rückrunde ausgestellt wurde. Mit guten wie auch schlechten Zensuren.

Die Startphase gegen den BVB war die beste, die Bayer unter Xabi Alonso hingelegt hat. "Wir haben sehr, sehr gut angefangen, können oder müssen vielleicht sogar in Führung gehen. Dann läuft so ein Spiel anders", analysierte Sechser Robert Andrich, "dann machen wir einen Fehler, der sofort bestraft wird. Und danach war es ein Spiel zweier Mannschaften, die sehr, sehr fokussiert waren. Dortmund hat es taktisch auch gut gemacht."

Bayer lief zu Beginn hoch an, erarbeitet sich frühe Ballgewinne, wusste auch in Ballbesitz gut zu kombinieren und erspielte sich so auch eine Großchance von Moussa Diaby. Wäre der Franzose in der 17. Minute nicht an Dortmunds Keeper Gregor Kobel gescheitert, wäre die Partie genau nach Xabi Alonso Geschmack gelaufen. In Führung gehen und dann in die sich bietenden Räume kontern - das kann Bayer.

Nach dem Rückstand verlor Bayer die Kontrolle

Doch nach dem leichtfertigen Ballverlust von Nadiem Amiri, der das 0:1 einleitete, verlor Bayer aber die Kontrolle. Der BVB übernahm das Kommando, beherrschte mit einer taktischen Anpassung dennoch Leverkusens Schnelligkeit und unterband die Konter der Gastgeber.

Das Umschaltspiel in die Offensive hat sich unter Xabi Alonso genauso zu einer Stärke entwickelt wie die deutlich stabilere Defensiv-Performance der Werkself. Doch gestattet der Gegner Bayers flinken Offensivkräften keine Räume, werden Limits deutlich. "In den ersten 20 Minuten hatten wir das Spiel mit Ballbesitz kontrolliert, aber wir hatten bis auf die Chance keine Chance zu laufen." Zu laufen. In die Tiefe. Den Gegner überrumpeln. Dies ist die einzige Spielart, die die Werkself wirklich beherrscht.

Haller zeigt, was Bayer fehlt

Doch um den Ballbesitz zu veredeln, bedarf es mehr Variationsmöglichkeiten. "Das ist auch ein Lernprozess", erklärte Andrich, "wenn ein Gegner sich auf uns einstellt, es auch zu schaffen, mit anderen Mitteln Chancen herauszuspielen. Das haben wir teilweise richtig gut geschafft, aber noch ein bisschen zu wenig."

Bayer fehlt das Stilmittel über einen echten Mittelstürmer zu spielen. Wie essentiell dieses Element ist, zeigte der BVB beim Führungstreffer, den Sturmtank Sebastien Haller, der eine Pass von Julian Brandt zu Torschütze Karim Adeyemi durch die Beine laufen ließ, per Finte ermöglichte und immer wieder als Wandspieler und damit als Katalysator des BVB-Spiels fungierte.

Leverkusen fehlte ein solcher. Erst recht nach dem 0:2 als man den Druck auf den Dortmunder Strafraum nochmal erhöhte, aber nicht die Gefahr für das gegnerische Tor. "Natürlich ist ein Zielspieler vorne etwas Gutes, aber ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft sind, die die Dinger von außen direkt schonreinflankt. Wir versuchen es trotzdem immerhin noch spielerisch", sagte Andrich, der die dritte Dimension, die Option, mit hohen Anspielen zu agieren, vermisst, "dass man dann noch eine zweite oder dritte Lösung in Petto hat, auch mal zwei Stürmer zu bringen, die auch in der Luft gut sind, dass du dann auch einen Spielzug mit langen Bällen hast."

Auch wenn gegen den BVB die zweimal von Amiri entblößte linke Defensivseite ursächlich für die Niederlage war, benötigt Bayer, das gegen Dortmund mit Florian Wirtz als falscher Neun begann, dringend einen echten Mittelstürmer, um in Sachen Strafraumpräsenz zuzulegen. "Das wird dem Trainer auch klar sein", so Andrich, "dass das auch mal möglich sein kann oder muss. Trotzdem hat es heute daran nicht gelegen."

Schicks Comeback wird herbeigesehnt

Xabi Alonso ist diese Notwendigkeit natürlich bewusst. Allerdings fehlt ihm derzeit die dafür nötige Besetzung in Person von Patrik Schick. "Wir brauchen ihn, wenn wir den Strafraum attackieren möchten, dann benötigen wir seine Power", urteilt der Spanier, der das Comeback des Tschechen herbeisehnt: "Hoffentlich ist er bald zurück."

Schick, seit Anfang November von hartnäckigen Leistenproblemen lahmgelegt, soll und muss es richten. Xabi Alonso bremst noch: "Wir müssen auf den richtigen Moment warten." Dieser komme "vielleicht" in Augsburg. Beim Comeback des Torjägers möchten der Trainer und der Klub nicht zu viel riskieren.

Andererseits steht Bayer auch extrem unter Zugzwang, darf sich keine weiteren Rückschläge leisten. Denn trotz der zwei Siege zum Wiederauftakt hat Leverkusen den Anschluss an Platz 4 völlig abreißen lassen. Selbst die Qualifikation für die Europa League wird bei acht Punkten Rückstand auf Rang 6, der dafür reichen kann, zum Kraftakt.

Xabi Alonso, der gebetsmühlenartig die Formel vom "Von-Spiel-zu-Spiel-denken" wiederholt, betont: "Wenn wir jetzt an den Mai denken, machen wir einen Fehler." Womit er zweifelsfrei Recht hat. Droht das Szenario zum Saisonfinale doch ein brutal ernüchterndes zu sein für den mit so hohen Ambitionen in diese Spielzeit gestarteten Klub.