Xabi Alonso und Bayers Spiel mit "Kopf und Herz"

Xabi Alonso tritt mit Bayer 04 Leverkusen zum zweiten Mal in Köln an. Dass mehrere Gelbsperren drohen, stört ihn nicht. Der Trainer erwartet ein intensives Duell - und reagiert auf eine Aussage von Kölns Lizenspieler-Chef Thomas Kessler.

Xabi Alonso muss kurz grinsen. Sicher, auch er würde in die Mannschaftskasse einzahlen, sollte er sich seine nächste, in diesem Fall vierte Gelbe Karte einhandeln. Dann wäre der Baske schließlich gesperrt. "Ich bin keine Ausnahme", erklärt Bayers Cheftrainer vor dem rheinischen Duell beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und fordert: "Wir müssen mit Kopf und Herz spielen." Zum einen mit der nötigen Intelligenz, zum anderen mit der nötigen Leidenschaft und Intensität.

Darum geht es Xabi Alonso, der Leverkusen im mutmaßlich hitzigen Duell beim FC mit "guter Konzentration" und einer "guten Mentalität" sehen will. Derbys kennt der einstige Mittelfeldstar natürlich zur Genüge. Und als Werkself-Trainer gastierte er auch schon in Köln (2:1 im November 2022). "Man kann die spezielle Stimmung von Anfang an spüren, beim Aufwärmen, wenn die Fans singen", sagt er also und macht deutlich: Die Rivalität zwischen den Klubs ist spürbar.

"Gelbe Gefahr"? Xabi Alonso bleibt entspannt

Es wird sich dementsprechend mal wieder einiges um die "emotionale Kontrolle" drehen, von der Xabi Alonso in der Vergangenheit häufig sprach. In Müngersdorf gelte es für den ungeschlagenen Spitzenreiter, die "intensiven Duelle" anzunehmen und den eigenen Plan durchzudrücken, mit Ruhe und Bedacht. "Wenn wir unser Spiel spielen, haben wir gute Chancen", bekräftigt er. Wobei an dieser Stelle festzustellen ist: Nach Köln zieht Bayer freilich als großer Favorit.

Dass neben dem Trainer gleich drei Profis eine Gelbsperre droht - namentlich Granit Xhaka, Jeremie Frimpong und Edmond Tapsoba -, sorgt nicht für Kopfzerbrechen. Erstens, so betont Xabi Alonso, sei es normal, "dass wir nach 23 Spieltagen einige Spieler mit vier Gelben Karten haben". Zweitens gibt es starke Alternativen, um in der nachfolgenden Ligapartie gegen Wolfsburg keinen (großen) Qualitätsverlust zu erleiden. Und drittens steht der Fußballlehrer nun mal nicht mehr auf dem Feld.

Gewiss wäre es nicht in seinem Sinne, irgendwann mal gesperrt zu fehlen. "Es ist aber kein Problem, wenn ich auf der Tribüne bin", erläutert Bayers Coach. "Ich bereite die ganze Woche vor, und die Spieler stehen auf dem Platz, nicht ich." Von der "gelben Gefahr" ist demnach eher nicht zu sprechen. Schon aber von der Pflicht, in dieser Saison die Meisterschaft und den DFB-Pokal zu gewinnen? So ähnlich formulierte es nun zumindest Thomas Kessler, der die starke Formkurve der Werkself lobend hervorhob.

Xabi Alonso reagiert auf Kessler

Kölns Lizenzspieler-Chef bezeichnete Bayer als die Mannschaft, "die Stand heute diese beiden Titel holen muss im deutschen Fußball und vielleicht sogar in der Europa League sehr, sehr weit kommt". Für Bayer lägen die Titel "auf dem Silbertablett vor dem Bett. Jeden Morgen, wenn die Spieler aufstehen, wissen sie, dass zwei große Titel da sind, vielleicht sogar ein dritter." Eine Sicht der Dinge, der sich Xabi Alonso öffentlich natürlich nicht anschließen will. Auf große Worte verzichtet der Trainer bekanntermaßen.

Angesprochen auf Kesslers Aussagen sagt er am Freitag nur lächelnd: "Oh, das ist hoher Druck." Und erklärt: "Es ist seine Meinung. Wir sind im Kopf sehr klar." Leverkusen sei "in einer guten Position, aber es gibt noch viel zu tun". Zumal die Werkself zuletzt gegen tiefstehende Mainzer (2:1) trotz des nächsten Sieges mal nicht überzeugen konnte. "Wir schauen, was wir besser machen können", erklärt Xabi Alonso, dem es vorerst nur um darum geht: die Partie in Köln und das Spiel mit "Kopf und Herz".