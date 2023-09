Xabi Alonso und Bayer: Mit dem Schmerz vom Roma-Aus als Motivation

Gegen den schwedischen Meister BK Häcken startet Bayer 04 am Donnerstag in die Gruppenphase der Europa League. Leverkusens Trainer Xabi Alonso erwartet von seiner Elf eine genauso hohe Eigenmotivation wie jüngst beim Spitzenspiel in München.

Der Kontrast könnte größer nicht sein. Nachdem Bayer 04 im Mai an der AS Roma im Halbfinale der Europa League denkbar knapp mit 0:1 und 0:0 scheiterte, empfängt der Tabellenführer der Bundesliga nun zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison den BK Häcken, Meister und Pokalsieger Schwedens.

Trotz der so unterschiedlich prominenten Klubs spielt der K.-o. gegen die Römer und das verpasste Finale in Budapest noch in diese Saison hinein. "Was in der vergangenen Saison geschehen ist, tut noch ein bisschen weh im Herzen. Wenn wir diesen Schmerz in eine gute Richtung nutzen können, ist er eine große Motivation für jeden Schritt und jedes Spiel", sagt Xabi Alonso, um sogleich zu betonen: "Wir denken nicht an Dublin, sondern an Häcken, dann an Molde und an Quarabag." Bayers Gruppengegner.

Der aus Schweden pflegt einen für skandinavische Mannschaften ungewohnten Stil. BK setzt auf gepflegtes Kurzpassspiel. "Sie spielen schönen Fußball. Häcken hat eine klare Spielidee", stellt Xabi Alonso anerkennend fest. "Wir haben großen Respekt und uns gut vorbereitet."

Keine großen Veränderungen in Sicht

Wie er seine Mannschaft aufstellen wird, lässt der Spanier, der sich klar zum Kampf der spanischen Nationalspielerinnen um mehr Rechte im nationalen Verband äußerte, offen. "Wir werden vielleicht ein bisschen wechseln", sagt er. Vielleicht. Es wäre keine Überraschung, wenn der Trainer personell kaum etwas ändern würde.

Unabhängig von der Startaufstellung wird Bayer gegen Häcken wie in allen Gruppenspielen als Favorit in die Partie gehen. Für Xabi Alonso unerheblich. "Favorit zu sein ist absolut gar nichts", sagt der Baske und erklärt die psychologische Basis des derzeitigen Erfolgs: "Wir müssen auf dem Platz zeigen, wie gut wir spielen können."

Xabi Alonso lässt keine Unterschiede zu

Die hohe intrinsische Motivation nennt Xabi Alonso als Schlüssel. "Wir müssen in jedem Spiel unser höchstes Niveau erreichen, jeden Tag gut arbeiten, eine gute Mentalität zeigen. Egal, ob wir wie am Freitag in der Allianz-Arena in München spielen oder jetzt am Donnerstag gegen Häcken", lässt er keine Unterschiede zu zwischen Bayern oder der AS Roma und dem schwedischen No-Name-Team.

Dieser Eigenantrieb ist es aus Xabi Alonsos Sicht, der langfristig über Wohl und Wehe entscheidet. "Es geht darum, was wir tun können. Wenn wir diese Entwicklung, diese natürliche Aktivierung, diese natürliche Mentalität für jedes Spiel erreichen, können wir erfolgreich sein. Wenn nicht, wird es schwierig", mahnt er. Der BK Häcken soll es am Donnerstag spüren, dass Xabi Alonso seiner Mannschaft nicht nur die spielerischen und taktischen Grundlagen für erfolgreichen Fußball vermittelt hat.