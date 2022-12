Xabi Alonso über Wirtz: "Er wird ein großartiger Winterzugang"

Seit Freitag trainiert Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss im März uneingeschränkt mit der Mannschaft. Auch Trainer Xabi Alonso setzt große Hoffnungen in den 19-jährigen Topstar, der helfen soll, eine für Bayer 04 bislang verkorkste Saison zu retten.

Das Januar-Transferfenster hat noch nicht einmal geöffnet und dennoch ist man sich in Leverkusen sicher, dass man die wichtigste Verstärkung der kommenden Wechselperiode für Bayer 04 verbuchen kann. Sagt Xabi Alonso doch über den nach einem Kreuzbandriss wieder zur Verfügung stehenden Florian Wirtz: "Er wird für uns ein großartiger Winterzugang sein."

Einen Zugewinn eines Spielers dieser Klasse dürfte in der Tat kein anderer Bundesligist im Januar verzeichnen. Der Spanier erwartet sich von dem 19-Jährigen entscheidende Impulse. "Er wird uns viele Dinge geben", kündigt Xabi Alonso an, "seine individuellen Qualitäten, seine Fähigkeit zu assoziieren, verschiedene Lösungen zwischen den Linien zu finden."

Keine mentalen Blockaden

Diese Gabe macht Wirtz aus Sicht seines Trainers zum Ausnahmekönnen. "Die Spieler, die da gut sind, sind die Unterschiedsspieler", urteilt der 40-Jährige, "und er ist so ein Spieler. Mit seiner individuellen Qualität und seiner individuellen Inspiration hat er die Fähigkeit dazu."

Xabi Alonso macht sich keine Sorgen, dass Wirtz nach der schweren Verletzung in irgendeiner Form blockiert sein könnte. "Natürlich ist es ein Unterschied zwischen Training und einem Testspiel und dann nochmal einem Pflichtspiel. Aber ich glaube, dass er frei im Kopf ist", kann der Trainer keine mentalen Blockaden beim Hoffnungsträger erkennen, mit dessen Hilfe Bayer 04 noch einen internationalen Startplatz ergattern möchte. Am besten für die Königsklasse.

Xabi Alonso fordert Intelligenz

Die lange Winterpause spielt dem Klub und Wirtz bei der Wiedereingliederung des torgefährlichen Kreativspielers in die Karten. "Wir haben viel Zeit, um ihn daran zu gewöhnen und ihn gut vorzubereiten", sagt Xabi Alonso, der die Spielbelastung für den Jungstar über die vier Vorbereitungspartien vor dem Re-Start der Liga am 22. Januar in Mönchengladbach behutsam steigern möchte.

"Wir müssen intelligent sein. In unserem ersten Spiel in Glasgow wird er nicht 90 Minuten spielen, sondern 20 oder 25. Und wenn es gut geht, beim nächsten Mal ein bisschen länger gegen Zürich", erklärt Xabi Alonso den Plan.

Dieser wird bislang seit der Operation Ende März exakt nach Vorgabe abgearbeitet, ohne jeden Rückschlag. So soll es bleiben. "Wir waren vorsichtig, aber jetzt geht es ihm gut. Er ist dabei, die Matchfitness zu erlangen, die er braucht", sagt der Trainer, "er ist enthusiastisch, zurück zu sein. Wir brauchen ihn und wollen die richtigen Schritte machen." Damit Wirtz baldmöglichst die erhoffte Verstärkung wird.