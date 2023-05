Xabi Alonso über Mourinho: "Es ist nicht einfach zu wissen, was in Josés Kopf vorgeht …"

Im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom wird Florian Wirtz eine besondere Rolle zukommen. Möchte Bayer 04 nach der 0:1-Hinspielniederage die "spezielle Nacht" erleben, die aus Sicht von Trainer Xabi Alonso für den Finaleinzug nötig ist, muss der Jungstar entscheidende Akzente setzen. Dies zeigte nicht nur das erste Duell mit den Italienern.

Es war eine Frage, die Xabi Alonso ein Schmunzeln entlockte. Welche Botschaft Roma-Trainer José Mourinho seiner Mannschaft vor dem Halbfinal-Rückspiel in Leverkusen am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) übermitteln werde, wollte ein Journalist wissen. Schließlich habe Xabi Alonso von 2010 bis 2013 ja den Trainer Mourinho bei Real Madrid als Profi aus nächster Nähe erlebt.

Doch die Antwort des Leverkusener Trainers fiel in erster Linie humorvoll aus. "Um ehrlich zu sein: Es ist nicht einfach zu wissen, was im Kopf von José vorgeht", sagte Xabi Alonso mit einem Lächeln, "er ist ein spezieller Typ, oder nicht?! Aber er weiß, wie man einer Mannschaft diese Siegermentalität vermittelt. So hat er es auch in Rom gemacht. Deshalb erwarten wir morgen einen sehr starken Gegner. Aber wir sind auch bereit."

Darauf setzt auch Geschäftsführer Simon Rolfes, der auf einen "Hexenkessel" in der Bay-Arena hofft. Und darauf, dass Florian Wirtz als der Schlüsselspieler mit der nötigen Lockerheit an dieses große Spiel herangeht. Dass dem Zehner dabei eine entscheidende Rolle zukommt, ist nicht erst seit nach dem Hinspiel klar.

Ohne seine Ideen wird Roms Beton-Defensive schwer zu knacken sein. Tat sich Bayer doch auch zuletzt gegen tief stehende Gegner (in Wolfsburg, bei Union Berlin, in Rom) schwer. Es werden also besondere Momente gefragt sein - auch und besonders von Wirtz.

Dennoch oder gerade deshalb versucht Rolfes, dem Offensivakteur den Druck zu nehmen. "Er ist ein junger Kerl. Es ist ein phantastisches Spiel für ihn. Er muss es einfach genießen: das, was er schon so häufig gezeigt hat, unbelastet mit Freude Fußball spielen, gerade nach der langen Verletzung", sagt Rolfes, "und wenn er es genießt, genießen ja auch wir es, wie er Fußball spielt."

Wirtz: "Ich verspüre gar keinen Druck"

Wobei der 20-Jährige selbst diese Last, die Rolfes ihm von den Schultern nehmen möchte, gar nicht als solche empfindet. "„Es ist einfach das wichtigste und schönste Spiel der Saison", erklärt Wirtz am Mittwoch lapidar, "und ich verspüre gar keinen Druck. Deswegen muss ich ihn auch nicht ausblenden."

Für den Jungstar erscheint dies nur logisch, sieht er Bayer 04 doch auch nicht vor einem unüberwindlichen Hindernis. "Wir hätten uns natürlich eine bessere Ausgangslage gewünscht, aber es muss morgen auch kein Wunder geschehen. Wir müssen unsere Aufgabe einfach gut erledigen, unsere beste Leistung auf den Platz bringen", erklärt der Nationalspieler.

Bayer entschied schon zweimal im Rückspiel das Duell für sich

Wirtz strahlt Zuversicht aus. Zumal Bayer schon zweimal in der K.-o.-Runde in der zweiten Partie ein Duell für sich entschied: nämlich mit 3:2 in Monaco (Bayer gewann nach dem 2:3 im Hinspiel im Rückspiel das Elfmeterschießen) und beim 4:1 bei Union Saint-Gilloise, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte.

"In Europa haben wir immer wieder gezeigt, was in uns steckt, was unsere Stärken sind", sagt Wirtz, "es bringt einem Selbstbewusstsein, dass wir in zwei Runden das Hinspiel-Ergebnis noch gedreht haben." Und das ganz unabhängig davon, ob Xabi Alonso noch herausfindet, was in Mourinhos Kopf vorgeht oder nicht.