Xabi Alonso über Hincapie-Comeback: "Dann reicht es vielleicht für München"

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Darmstadt 98 werden Piero Hincapie und Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen noch fehlen. Doch beide langzeitverletzten Profis könnten bald in den Spielbetrieb zurückkehren. Hincapie schon beim nächsten Auswärtspartie beim FC Bayern München.

Zwei Spieler, die am Bayer-Comeback arbeiten: Piero Hincapie (li.) und Patrik Schick (re.). IMAGO/Team 2

Während der FC Bayern München am Deadline-Day mit der Verpflichtung von Joao Palhinha noch am ganz großen Rad dreht, ruht in Leverkusen der Transfersee. Dennoch hofft Xabi Alonso bald einen Spieler zur Verfügung zu haben, der sich für den Basken wie ein Neuzugang anfühlen würde: Patrik Schick.

Der tschechische Torjäger, der quasi seit Anfang November ausfällt, kommt einem Comeback nach einer Adduktorenoperation im Juni immer näher. Am Freitag absolvierte der 27-Järige ein individuelles Balltraining. Ein Signal, das bei Leverkusens Trainer, der seit Anfang Oktober im Amt ist, die Hoffnung auf die Rückkehr Schicks anfacht.

Einen Zeitpunkt für dessen Comeback möchte der 41-Jährige zwar noch nicht nennen, aber dieses scheint nicht mehr weit entfernt. "Hoffentlich fühlt er sich nächste Woche, wenn er mit der Mannschaft trainert, gut. Das wäre eine super Nachrichten für uns alle", sagt Xabi Alonso und erklärt zu dem sich dann bietenden Konkurrenzkampf im Sturmzentrum zwischen Schick, dem neuen Torjäger Victor Boniface und Adam Hlozek: "Wenn wir Patrik, Boni und auch Adam haben - das wäre eine harte Entscheidung für mich, aber ich will das."

Wir brauchen ihn, seine Qualität, seine Gefährlichkeit im Strafraum. Xabi Alonso über Patrik Schick

Trotz des Top-Einstands von Boniface sehnt sich der Spanier nach Schick: "Die Zeit war zu lang für mich und lang für ihn. So lange verletzt zu sein, ist frustrierend", weiß der Trainer, der vermeidet, irgendwelchen Druck aufzubauen. "Wir müssen geduldig sein", mahnt Xabi Alonso. "Wir müssen warten, bis wir ihn wieder zurückhaben. Dann werden wir sehr glücklich sein. Wir brauchen ihn, seine Qualität, seine Gefährlichkeit im Strafraum. Er ist ein sehr wichtiger Spieler. Es gibt keine Zweifel an seiner Qualität."

"Bei Piero sieht es besser aus"

Dies gilt im leichen Maße für Piero Hincapie. Der kolumbianische WM-Teilnemer steht nach einem im Juni erlittenen Mittelfußbruch kurz vor dem Comeback. "Bei Piero sieht es besser aus, aber es reicht noch nicht", erklärt Xabi Alonso, der für den Verteidiger allerdings ganz im Gegensatz zu Schick einen klaren Zeitplan entwirft.

Eine Reise zur Nationalmannschaft am Sonntag käme aus des Trainers Sicht zu früh, "weil er noch nicht am Mannschafttraining teilgenommen hat". Vielmehr soll Hincapie die letzten Schritte zum Comeback in Leverkusen vollziehen.

"Unser Ziel ist, dass er auch nächste Woche im Individualtraining bleibt. Wenn alles gut geht, kann er vielleicht Teile vom Mannschaftstraining mitmachen. Und wenn alles perfekt ist, dann reicht es vielleicht für München", stellt Xabi Alonso dem Abwehrspieler einen Kaderplatz für das vermutliche Topspiel bei Bayern München am 4. Spieltag (Freitag, 15. September, 20.30 Uhr) in Aussicht.