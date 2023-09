Xabi Alonso über den Kampf der Weltmeisterinnen: "Meine Töchter werden sich erinnern"

Xabi Alonso bezog zum Streit im spanischen Fußball Stellung. Der Bayer-Coach freute sich auch aufgrund seiner Töchter über den Kampf der Weltmeisterinnen.

"Obwohl ich hier in Deutschland bin, ist es ein wichtiges Thema. Wenn das passiert, ist es eine internationale Bewegung", freute sich Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Auftaktspiel gegen BK Häcken über die Fragen zum Streit zwischen der spanischen Frauennationalmannschaft und dem Verband RFEF.

Denn die Aufmerksamkeit für ein solches Thema sei wichtiger als der Fußball selbst. „Das, wofür sie kämpfen, ist gut für den Fußball. Aber auch für die Gesellschaft und die Gleichberechtigung", hob der 41-Jährige anschließend die Bedeutung hervor und führte aus: „Meine Töchter werden sich in der Zukunft noch daran erinnern, wofür diese Frauen gekämpft haben."

Alles, was im Moment passiert, kann nur der erste Schritt sein. Xabi Alonso

In der Nacht auf Mittwoch erreichten die Nationalspielerinnen in ihrem Kampf nach langen Verhandlungen wohl einen kleinen Erfolg. Der Verband habe demnach weitere Reformen in Aussicht gestellt, mit denen er ein Streik der Nationalspielerinnen abgewendet haben soll. Dies darf laut Alonso aber nur der Anfang sein. "Alles, was im Moment passiert, kann nur der erste Schritt sein. Aber es ist ein wichtiger Schritt", erklärte der Baske. Der Fußball solle sich an der besseren Ausgewogenheit in großen spanischen Firmen orientieren.

Des Weiteren drückte der Welt- und Europameister den Weltmeisterinnen auch sein Mitgefühl, weil kaum über den sportlichen Erfolg gesprochen wurde - allerdings erkannte er in dieser Tatsache auch etwas Positives. "Manchmal kann aus schlechten Dingen Gutes entstehen, wenn man für die richtige Sache kämpft. Die Spielerinnen kämpfen für ihre Rechte, und sie sind absolut auf dem richtigen Weg", so Xabi Alonso.

Am Freitag sind die Weltmeisterinnen dann erstmals wieder auf dem Feld gefordert: In der Nations League gastieren sie in Schweden (18.30 Uhr).