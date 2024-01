Xabi Alonso über Beckenbauer: "Er war ein Auserwählter"

Am Sonntag ist mit Franz Beckenbauer einer der ganz Großen des Weltfußballs im Alter von 78 Jahren gestorben. Am Freitag nun würdigte Leverkusens Trainer Xabi Alonso den wohl größten deutschen Fußballer aller Zeiten als einen der zehn "Auserwählten".

Xabi Alonso steht mit Bayer Leverkusen auf Rang 1 in der Bundesliga. Getty Images

Er ist selbst ein Großer des Fußballs. Doch als Xabi Alonso am Freitag nach seinen Empfindungen zum Tod von Franz Beckenbauer befragt wurde, machte der Leverkusener Trainer deutlich, wie hoch seine Wertschätzung für den Fußballer und Funktionär Franz Beckenbauer ist, der am Sonntag im Aller von 78 Jahren verstorben war.

"Ich war traurig", sagte Xabi Alonso, "er war ja nicht irgendein Spieler. Die Ikonen, die Legenden sind die Spieler, die ihre eigene Dimension haben", erklärte er und hob dabei seine rechte Hand weit über seinen Kopf, "wie Pele, Cruyff, Maradona. Beckenbauer war einer von den Spielern, von denen wir uns als Kind Bilder angeschaut haben."

Beckenbauer war eines von Xabi Alonsos Idolen seiner Kindheit und wird auch ein solches bleiben. "Man wird sich immer an ihn erinnern", stellte der Spanier fest und unterstrich seine Aussage: "Er wird nicht vergessen werden, sicher nicht. Weil er so großartig, so einflussreich war."

Der heute 42-jährige Baske hatten den Kaiser in seiner Zeit als Profi beim FC Bayern München, für den er von 2014 bis 2017 spielte, kennen- und schätzen gelernt, als Beckenbauer als Ehrenpräsident des Rekordmeisters durchaus noch präsent war. "Ich hatte das Glück in einige Male zu treffen, als ich in München war", sagte der Welt- und Europameister, "er war sehr wichtig für den Klub, für den deutschen Fußball - als Spieler, als Manager, als Persönlichkeit."

Aus jedem Wort des Leverkusener Trainers quollen Ehrfurcht und Respekt vor dem Lebenswerk der deutschen Fußball-Kaisers. Und so erklärte Xabi Alonso nicht nur mit Blick auf die große Trauerfeier, die am Freitag nächster Woche in der Münchner Allianz-Arena zu Ehren Beckenbauers stattfinden wird: "Er verdient alle Würdigungen, die er bekommt."

So groß der Verlust auch ist, so dankbar zeigte sich Xabi Alonso aber auch, dass er einen solchen Heroen des Fußballs erleben durfte. Sein Tod "ist traurig, aber wir müssen glücklich sein, dass wir so großartige Persönlichkeiten im Fußball hatten", erklärte der Weltmann Xabi Alonso feierlich, "und Beckenbauer ist einer der Auserwählten. Von denen es nicht viele gibt. Nicht mehr als zehn."