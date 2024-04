Xabi Alonso spricht über lädierten Rasen - und erwartet "eine der besten Mannschaften Europas"

Knapp zwei Wochen nach der Meisterfeier inklusive Platzsturm absolviert Bayer 04 Leverkusen wieder ein Heimspiel. Der Zustand des Rasens ist aber nicht die einzige Schwierigkeit, mit der Trainer Xabi Alonso konfrontiert ist.

Schon vorab hatte er Bedenken geäußert. "Wir brauchen einen guten Platz, um gut zu spielen", hatte Xabi Alonso vor dem Spiel gegen Werder Bremen gesagt. Nachdem sein Team dann die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach gebracht hatte, stürmten die Fans trotzdem das Feld, feierten nach Abpfiff noch stundenlang - und nahmen mitunter kleine Teile des Rasens als Souvenir mit.

Nach knapp zwei Wochen tritt Bayer 04 nun am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder in der BayArena an - und die Frage drängt sich auf: Ist der Platz gut genug für ein gutes Spiel gegen den VfB Stuttgart? "Wir haben es noch nicht getestet", erklärte Xabi Alonso auf der Pressekonferenz am Freitag. "Aber wir haben mit den Greenkeepern gesprochen. Sie haben gesagt, dass er nicht perfekt ist, aber er ist gut. Das brauchen wir auch für Samstag."

"Nicht perfekt" soll also reichen, um eine sportlich bislang weitgehend perfekte Saison fortzuführen. Doch die vermutlich deutlich größere Schwierigkeit am Samstagabend: der Gegner. Der Tabellendritte aus Stuttgart ist zumindest in der Bundesliga die vermeintlich größte Hürde auf dem Weg zur ersten ungeschlagenen Spielzeit der Liga-Historie - und hatte Leverkusen sowohl beim Bundesliga-Hinspiel im Dezember als auch beim Pokal-Viertelfinale im Februar am Rande einer Niederlage.

"Sie haben einen guten Trainer und spielen sehr attraktiven und kompetitiven Fußball", begann Xabi Alonso seine Ausführungen, die in einer regelrechten Lobeshymne auf den kommenden Gegner gipfelten: "Sie sind gut mit dem Ball, sind gegen den Ball aggressiv, sind sehr flexibel und haben im Angriff und in der Abwehr gute Spieler. Für mich sind sie eine der besten Mannschaften in Europa." Was im Umkehrschluss natürlich auch bedeutet, dass er sein eigenes Team, das den VfB zweimal geschlagen hat, auch zu diesem Kreis zählt.

Im Fokus der Partie am Samstag stehen auch die beiden in Grundzügen ähnlichen Spielideen des Spaniers und seinem Gegenüber Sebastian Hoeneß. "Ich will das nicht mit uns vergleichen", sagte Xabi Alonso auf Nachfrage. Es gehe bei den Schwaben "nicht nur um die Idee, sie wechseln auch das System, sind flexibel und mutig gegen den Ball".

Beiden Mannschaften fehlt in Granit Xhaka und Angelo Stiller (beide 5. Gelbe Karte) der Taktgeber im Mittelfeld, ansonsten kann Xabi Alonso aber fast aus dem Vollen schöpfen. Die Angreifer Adam Hlozek (nach Sprunggelenksverletzung) und Borja Iglesias (nach Wadenzerrung) absolvierten am Freitag Teile des Trainings, sind für das VfB-Spiel aber noch keine Option. "Wir hoffen, dass sie am Montag wieder voll trainieren", blickte Xabi Alonso voraus, "und dann für das Roma-Spiel fit sind".