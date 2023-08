Xabi Alonso sieht überzeugenden Arthur und einige Fragezeichen

In seinem dritten Testspiel hat Bayer 04 den ersten Sieg eingefahren. Beim 2:1-Erfolg in Marseille weiß die Werkself nur vor der Pause in der Defensive und in Sachen Spielkontrolle zu gefallen. Offensiv blieb die Mannschaft aber, abgesehen von zwei Treffern nach Standards, weit von ihren Ansprüchen entfernt.

Konnte mit der Leistung seiner Mannschaft in Marseille nicht voll zufrieden sein: Bayer-Coach Xabi Alonso. IMAGO/PanoramiC

Im gut gefüllten Velodrome setzte Trainer Xabi Alonso erstmals in dieser Vorbereitung auf ein 3-4-3-System, nachdem er bislang durchweg im 4-2-3-1 trainieren und spielen hatte lassen. Und in der aus der Vorsaison gewohnten Formation agierte der Werksklub defensiv sehr kompakt, verschob gut, rückte mit der Abwehrkette schnell nach vorne, hielt so die Räume eng und gestattete den hoch motivierten Franzosen zehn Tage vor dem Start der Ligue 1 vor der Pause kaum klare Torchancen.

Dabei hinterließ vor allem der neue Rechtsverteidiger Arthur bei seinem Startelf-Debüt für Bayer 04 einen starken Eindruck. Klar in seinem Spiel in der Offensive, dabei auch mutig im Eins-gegen-eins, das Bayer mit öffnenden Diagonalpässen und gezielter Spielverlagerung auf die beiden Schienenspieler provozierte.

Arthur echte Alternative für Frimpong?

Zudem überzeugte der brasilianische Nationalspieler in der Defensive durch hohe Aufmerksamkeit. Arthur half seinen Kollegen gut, rückte rechtzeitig ein, sicherte bei Standards in der Restverteidigung mit seiner Schnelligkeit verlässlich ab. Nach den Eindrücken seiner 45 Minuten in Marseille stellt Arthur eine echte Alternative zu Platzhirsch Jeremie Frimpong dar.

Bayer 04, in der Abwehrkette und der Doppelsechs mit Ausnahme des 18-jährigen Noah Mbamba (neben Granit Xhaka vor der Abwehr) mit dem besten Personal, setzte in der Offensive allerdings kaum Akzente. Beide Treffer zur 2:0-Halbzeitführung resultierten aus Ecken, Bayers eigentlicher Schwäche aus der Vorsaison. Allerdings stand OM-Keeper Pau Lopez bei beiden Treffern von Jonathan Tah und dem direkt verwandelten Versuch von Nadiem Amiri Pate.

Offensive ohne Durchschlagskraft

Am harmlosen Spiel nach vorne änderte sich auch nach der Pause nichts, selbst als Xabi Alonso mit Jonas Hofmann, Victor Boniface und Florian Wirtz häppchenweise seine stärksten Angreifer brachte. Auch der neue Kopf Xhaka präsentierte sich noch nicht in Bestform, erlaubte sich den einen oder anderen leichten Fehler, dem man von dem Schweizer Nationalspieler eigentlich nicht erwartet.

Da Bayer zudem, wie auch beim 1:2 von Mughe, nicht mehr aktiv genug verteidigte, war der Sieg als glücklich einzuordnen. Doch gerade im Spiel nach vorne besitzt die Elf von Xabi Alonso noch viel Luft nach oben.

War bei den ersten beiden Tests vor allem die Chancenverwertung zu kritisieren, fehlte dem Europa-League-Teilnehmer diesmal fast jegliche Durchschlagskraft und Strafraumpräsenz. Eine zwingende Torchance spielte sich Bayer in den 90 Minuten bis auf einen gefährlichen Schuss des auffälligen Amiri von der Strafraumgrenze (44.) nicht heraus.

So warf der letzte Test vor der Generalprobe am Samstag gegen West Ham United, bei dem Robert Andrich in der Schlussviertelstunde sein Comeback nach einem Mittelfußbruch feierte, mehr Fragen auf als er beantwortete.