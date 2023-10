Xabi Alonso sieht Schick bereit: "Er kann 15 oder 20 Minuten spielen"

Xabi Alonso sieht den lange verletzten Mittelstürmer Patrik Schick bereit für ein Comeback als Joker in der Bundesliga. So steht Leverkusens Trainer vor einer schwierigen Entscheidung.

Nicht nur für Xabi Alonso gibt es ungeschriebene Gesetze im Umgang zwischen Trainer und Mannschaft. Eines davon lautet: Personalentscheidungen wie die Benennung des Spieltagsaufgebots werden erst intern kommuniziert, bevor sie nach draußen getragen werden.

Folglich wollte der 41-Jährige am Freitagmittag auch nicht die Rückkehr von Patrik Schick in den Kader für die Partie am Samstag in Wolfsburg bestätigen. "Es ist fair, dass die Spieler es zuerst erfahren", argumentiert der Baske.

Schicks Comeback naht

Doch Xabi Alonso ließ durchblicken, dass die lange Leidenszeit des Mittelstürmers am Samstag beendet sein wird. "Es ist total realistisch", erklärt der Trainer zu einer Nominierung Schicks. "Er hat die vergangenen zwei Wochen fast komplett trainiert."

So lässt der Trainer keinen Zweifel daran, dass er den 27-Jährigen, der zuletzt Anfang März für Bayer 04 spielte und im Juni an den Adduktoren operiert worden war, bereit für ein Comeback in der Bundesliga sieht.

"Das ist eine lange Zeit, wir müssen Schritt für Schritt mit ihm gehen, so wie vergangenen Saison mit Flo", zieht Xabi Alonso den Vergleich zu Florian Wirtz, der im Februar sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert hatte. Für Schick sei prinzipiell eine Kurzeinsatz möglich. "Er kann vielleicht 15 oder 20 Minuten spielen", so Xabi Alonso.

Wer fliegt aus dem Kader?

Mit Schicks Rückkehr stellt sich seinem Trainer auch eine schwere Entscheidung. Muss er doch einen Profi, der zuletzt zum 20-er-Aufgebot gehörte, streichen, um einen Platz für Schick zu schaffen.

"Es ist hart, aber es ist besser, wenn es so ist. Wenn es für einen Trainer einfach ist, ist es nicht gut", sagt Xabi Alonso grundsätzlich und unterstreicht die Bedeutung der Einwechselspieler am Beispiel seiner drei bisherigen Ersatz-Angreifer Nathan Tella, Amine Adli und Adam Hlozek: "Nathan, Amine und Adam haben uns gegen Köln eine neue Energie gegeben. Es ist ein großes Ziel von uns, das hohe Tempo über 90 Minuten zu halten."

Nachdem sich dieses Trio auch zuvor beim 2:1-Sieg in der Europa League bei Molde FK mit je einem Scorerpunkt ordentlich präsentiert hatte, dürfte Xabi Alonso schwerlich einen dieser Angreifer streichen. So müsste wohl der vom Trainer zuletzt nur offensiv eingesetzte Nadiem Amiri weichen.

Ballt Patrik Schick bald schon wieder die Faust zum Torjubel? IMAGO/Sportpix

Fokus auf Offensive oder Defensive?

Es sei denn, Xabi Alonso nominiert gleich fünf Offensivkräfte für die Ersatzbank, so dass nur noch Platz für die Defensivspieler Piero Hincapie, Josip Stanisic (beide Abwehr) und Sechser Robert Andrich bliebe, aber eben nicht mehr für einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler wie Noah Mbamba oder Gustavo Puerta.

Dass Xabi Alonso allerdings Schick noch weiter auf seine Rückkehr warten lässt, scheint auch aus psychologischer Sicht unwahrscheinlich, befindet sich dieser doch aufgrund seiner positiven Entwicklung im Stimmungshoch, das der Trainer nicht beenden sollte.

Betont doch dieser selbst: "Das Wichtigste ist, dass man sehen kann, dass er glücklich ist mit der Situation. Er ist wieder auf dem Platz und wir sehen seine Qualität in jedem Training. Es ist eine sehr gute Nachricht für uns, dass wir Patrik zurückhaben in der Mannschaft. Wir brauchen seine Tore, seine Qualitäten und auch seine Persönlichkeit." Am Samstag (15.30 Uhr) in Wolfsburg könnte Xabi Alonso auf seinen Torjäger wieder zurückgreifen - zumindest für ein paar Minuten.