Xabi Alonso schwärmt von Wirtz: "Die Magie der besonderen Spieler"

Beim 2:1-Sieg gegen den FC Venedig machte Florian Wirtz den nächsten Schritt zu alter Form. Auch wenn sein Trainer ihn noch nicht in Topverfassung sieht, zeigt sich Xabi Alonso mit der Entwicklung des Nationalspielers genauso zufrieden wie der 19-Jährige selbst.

Die Fortschritte sind unübersehbar. Und auch wenn Florian Wirtz bei seinem dritten Testspieleinsatz nach seinem im März 2022 erlittenen Kreuzbandriss natürlich noch nicht alles gelang, befindet sich der 19-Jährige weiterhin voll im Plan, was sein Comeback in der Bundesliga am 22. Januar in Gladbach betrifft.

Denn die Entwicklung geht bei dem torgefährlichen Kreativspieler stetig nach oben. Was Xabi Alonso zufriedenstellt und den Trainer angesichts des Solos des Nationalspielers vor dem 1:0 sogar ins Schwärmen geraten ließ. "Das ist nicht meine Arbeit, das ist die Magie der besonderen Spieler", urteilte der Spanier, "das ist sein Talent. Oft brauchst du im Spiel eine besondere Aktion. Und Flo ist zu diesen Aktionen fähig. Wir hoffen, dass sie ihm auch in den Pflichtspielen gelingen."

Auch wenn Wirtz' Fortschritte den Leverkusener Trainer positiv stimmen, mahnt dieser dennoch: "Bis er topfit ist, ist es ein Prozess. Ich sage weiterhin: Wir müssen geduldig sein. Das Wichtigste für mich ist, wie er sich fühlt. Und er fühlt sich stärker in den Beinen, er hat mehr Kraft und er kommt näher heran an sein altes Niveau. Aber er hat es noch nicht erreicht."

Allerdings erlaubte sich der Techniker anders als noch beim 4:1 gegen den FC Zürich kurz vor Weihnachten nicht mehr die für ihn völlig ungewohnten Ballverluste, zeigte sich im Timing deutlich verbessert und wirkte auch im Zweikampf robuster. Ein Paket, das auch bei dem als Achter eingesetzten Nationalspieler in seinen 45 Einsatzminuten für Wohlbefinden sorgte.

"Jetzt hat er ein besseres Gefühl"

"Er war jetzt glücklicher als nach dem Spiel gegen Zürich. Da hat er zwar auch ein Tor geschossen, aber er ist ambitioniert", erklärte Xabi Alonso - "jetzt hatte er ein besseres Gefühl, was seine Performance betrifft." Und das völlig zurecht. Nun bleibt abzuwarten, wie lange Wirtz, der bislang in seinen drei Einsätzen einmal 29 und zweimal 45 Minuten absolvierte, bei der Generalprobe am Sonntag gegen den FC Kopenhagen dabei sein wird.

Denn eines ist klar: In keinem der drei Tests befanden sich Tempo und Spielniveau auch nur in etwa auf Bundesliga-Level. "Es war weit entfernt von Pflichtspielniveau", erklärte Xabi Alonso allgemein zu den 90 Minuten gegen den italienischen Zweitligisten, in denen Wirtz vor der Pause mit seinem Treffer das absolute Highlight gesetzt hatte. Letztlich wird sich erst in Gladbach zeigen, ob und wie lange der Jungstar in der Liga schon wieder Akzente setzen kann.