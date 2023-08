Xabi Alonso schwächt Hofmanns "Statement" ab - und sorgt für Lacher

Mit dem Auftaktsieg über RB Leipzig hat Bayer 04 Leverkusen ein Ausrufezeichen gesetzt. Xabi Alonso schwächte im Nachgang eine Aussage seines Neuzugangs Jonas Hofmann leicht ab.

Auch Jonas Hofmann hatte gesehen, was in den Wochen vor dem Saisonstart über die Schlagzeilen und Bildschirme zu vernehmen gewesen war: Leipzig gegen Leverkusen - das war schon am 1. Spieltag ein Duell zweier Teams, die viele Experten in der nun angebrochenen Bundesligasaison weit vorne sehen. "Es war im Vorhinein klar: Wer dieses Spiel gewinnt - und das waren nun eben wir - setzt ein Statement. Und das ist es nun auch meiner Meinung nach", machte Leverkusens Neuzugang nach dem 3:2 über RB am Samstag klar.

Zuvor hatte er bereits bei "Sky" anklingen lassen: "Andere haben das weitaus mehr thematisiert, aber wir wissen, dass wir eine hohe Qualität im Kader haben und sehr gute individuelle Spieler." Man merke, so der Ex-Gladbacher, "die positive Energie in der Truppe - dass jeder gewillt ist, seine Arbeit individuell zu leisten. Daraus formt sich dieser Teamgedanke. Das haben wir in der Vorbereitung angefangen und danach fortgesetzt."

Dennoch ging er durchaus auch kritisch mit dem Auftritt seines Teams um und sprach von einem "ordentlichen Spiel" - nur. Vor allem im zweiten Durchgang habe Bayer 04 "ein bisschen weniger das Spiel gemacht, das wir machen können". Das sah auch Coach Xabi Alonso so, der allerdings anmerkte: "Gegen eine Mannschaft wie Leipzig ist es normal, dass wir ein bisschen leiden müssen." Zu einem unter dem Strich verdienten Sieg über einen ebenfalls hoch gehandelten Gegner, der noch vor einer Woche den FC Bayern entzaubert hatte, reichte es trotzdem.

Derby gegen Gladbach wartet

Von einem "Statement" für die gesamte Saison wollte Hofmanns Trainer nicht sprechen. Angesprochen auf die Aussage seines Neuzugangs sagte der Coach trocken: "Es war ein Statement für nächsten Samstag." Und sorgte damit für einen Lacher in der Pressekonferenz.

Dann trifft sein Team auf Borussia Mönchengladbach - und kann wohl auch weiterhin auf Jeremie Frimpong zurückgreifen. Der Rechtsverteidiger, der ein Tor und eine Vorlage zum Sieg beigesteuert hatte, war in der 78. Minute verletzt ausgewechselt worden, nachdem er bei einer missglückten Rettungsaktion mit Leipzigs Yussuf Poulsen zusammengestoßen war. "Er hat einen Schlag auf den Nacken bekommen", sagte Xabi Alonso. "Das ist unangenehm an diesem Teil des Kopfes, aber normalerweise braucht er jetzt ein bis zwei Tage Ruhe und dann kann er wieder dabei sein."

Könnte aus dem Statement für nächsten Samstag dann also ein Statement in Richtung Mai folgen? "Wir haben Ambitionen, aber wir dürfen nicht dumm sein und müssen jedes Spiel respektieren", führte Xabi Alonso aus. "Wir müssen uns immer gut vorbereiten. Und wenn wir die Saison gut anfangen, haben wir am Ende vielleicht eine gute Chance." Auf was, das sagte er nicht.