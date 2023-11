Xabi Alonso schielt auf Guardiola-Rekord und warnt vor Union

Klarer könnten die Rollen kaum verteilt sein: Der Erste gegen den Sechzehnten. Doch Leverkusens Trainer Xabi Alonso warnt vor Union Berlin - allerdings nicht, weil er einen eigenen historischen Rekord einstellen kann.

Kann am Wochenende einen Punkterekord einstellen: Bayer-Coach Xabi Alonso. IMAGO/Avanti

Bayer 04 und die Rekorde - es ist ein Dauerthema. Natürlich nach 16 Spielen ohne Niederlage, 15 Siegen und zuletzt elf Erfolgen nacheinander. Doch am Sonntag gegen Union Berlin kann Xabi Alonso mit seiner Mannschaft eine wirklich historische Bestmarke knacken. Nachdem beim 1:0-Sieg bei Qarabag Agdam die Leverkusener Serie mit immer mindestens zwei Toren pro Spiel in dieser Saison riss, kann die Werkself mit einem Sieg gegen die Eisernen die Bestmarke von Bayern München unter Pep Guardiola in der Saison 2015/2016 einstellen: 31 Punkte aus den ersten elf Bundesligaspielen.

Besondere Bestmarke

Für Xabi Alonso wäre es eine besondere Bestmarke: Hätte er diese doch dann sowohl als Trainer als auch als Spieler inne. Gehörte der doch in besagter Saison zur Bayern-Mannschaft, die diesen Traumstart hinlegte, der fast ein komplettes Saisondrittel umfasste. Den 41-Jährigen interessiert diese Statistik allerdings nur aus einem Grund. "Der Rekord ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, den nächsten Sieg zu holen - und 31 von 33 Punkte wären unglaublich", erklärte der Baske am Freitag.

Intern ist dieses Thema ("Wir sprechen nie darüber") keines. Logischer Weise. Hilft diese Statistik doch nicht, das nächste Spiel zu gewinnen, sondern könnte allenfalls den Fokus vom Wesentlichen wegziehen. "Es ist schön, dass wir es bisher so gut gemacht haben, aber es ist besser, nicht so viel an Rekorde zu denken", mahnt Xabi Alonso, "sondern uns nur auf die drei Punkte gegen Union zu fokussieren."

Respekt vor Union

Der Trainer warnt vor dem Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer, der seit 13 Pflichtspielen auf einen Sieg wartet, in der Liga auf dem Relegationsplatz rangiert und damit als krasser Außenseiter beim Tabellenführer antritt. "Es ist egal, ob man absoluter Favorit ist. Union hat oft unglücklich verloren, es waren enge Spiele. Das ist nicht normal. Sie sind immer noch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Sie lassen nicht so viele Torschüsse zu, verteidigen zusammen. Wir erwarten ein schwieriges Spiel", betonte Xabi Alonso.

Auch mit Blick auf den nicht souveränen Sieg bei Qarabag Agdam. Schließlich besitzt auch Union die Möglichkeiten, Bayers Regiezentrum im Mittelfeld durch konsequentes Mann-gegen-Mann-Spiel zu irritieren. Auch deshalb fordert Leverkusens Trainer: "Wir müssen mit Qualität, Kontrolle und guter Energie spielen, um eine Chance zu haben. Union hat es gut gemacht in Neapel (beim 1:1 am Dienstag in der Champions League, Anm. d. Red.). Wir sind darauf vorbereitet, einen guten Gegner zu haben." Und sich dann auch Peps Rekord zu holen.