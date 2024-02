Xabi Alonso: Ohne Palacios, aber mit starker Mentalität gegen die Bayern

Er traf in den vergangenen beiden Spielen gegen die Münchner dreimal. Doch am Samstag wird Exequiel Palacios Bayer 04 nicht zur Verfügung stehen. Auch ohne den Weltmeister und Titelhamster setzt Leverkusens Trainer Xabi Alonso auf die ausgeprägte Mentalität seiner Mannschaft.

Er hatte die Option eines Einsatzes gegen den FC Bayern lange offengehalten und sogar befeuert, doch am Freitag beendete Xabi Alonso das Pokerspiel um eine mögliche Rückkehr von Sechser Exequiel Palacios, der seit dem Leipzig-Spiel im Januar mit einer schweren Oberschenkelverletzung ausfällt.

"Er ist auf dem richtigen Weg, aber es ist noch zu früh, ein Risiko einzugehen", sagte Leverkusens Trainer. Wobei er mit seiner nachfolgenden Erklärung auch dokumentierte, dass das Spitzenspiel am Samstag durchaus ein bedeutendes, aber nicht das alles entscheidende sein wird.

"Wir wollen eine gute Entscheidung treffen mit Pala. Morgen das Spiel ist sehr wichtig, aber wir haben noch viele Spiele", so der Baske, "wir wollen Pala für viele Spiele, nicht nur für eins. Es ist nicht das letzte Spiel, also wollen wir nicht zu viel Druck machen und warten noch ein bisschen." Für den argentinischen Weltmeister wird wie zuletzt Robert Andrich starten.

Ohne Palacios, der schon als ganz junger Spieler bei River Plate zahlreiche Titel gewann und ein Vorkämpfer bei Bayer ist, wird ein anderer Akteur noch mehr gefragt sein, als er es ohnehin schon ist: Routinier und Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka (31).

Xabi Alonso adelt Xhaka

Dessen Bedeutung hob Xabi Alonso am Freitag nochmal hervor. "Er ist in einem Topmoment - physisch, mental. Sein Spielverständnis ist topp. Er hat einen großen Einfluss, kommuniziert viel mit den anderen Spielern und sie vertrauen ihm - das ist das Wichtigste für einen Mittelfeldspieler", betonte der frühere "Quarterback" des FC Liverpool, von Real Madrid und Bayern München die Schlüsselrolle seines Chef-Denkers.

Außer im taktischen und strategischen Bereich nimmt der Schweizer Rekordnationalspieler auch auf der psychologischen Ebene eine entscheidende Funktion ein. "Für uns ist Granit mit seiner Wettkampf-Mentalität im Mittelfeld sehr wichtig", erklärt Xabi Alonso, "davon haben wir profitiert."

Diese Kopfebene, auf der eben auch Palacios ganz stark ist, wird am Samstag ein entscheidender Faktor sein. Wie geht Bayer 04 als Tabellenführer mit dieser Ausnahmesituation im Liga-Gipfel um? Die jüngsten drei Last-Minute-Siege in den ersten fünf Pflichtspielen des Kalenderjahres sieht Xabi Alonso dabei als große Hilfe an.

"Das ist sehr wichtig, diese Mentalität zu bilden, speziell in den schwierigen Spielen, dass wir den Glauben an uns behalten, an die Art und Weise, wie wir spielen wollen, weiter die richtigen Dinge zu tun", sagte der Werkself-Trainer und ordnete diese Fähigkeit eindeutig ein.

Xabi Alonso: "Du musst noch mehr daran glauben"

So betonte Xabi Alonso: "Das ist eines der Haupt-Themen, die wir in dieser Saison haben - und morgen ist es ein bedeutender Punkt, dass wir, wenn die Bayern Druck machen, fähig sind, uns zu wehren und zu wissen, wie wir spielen wollen, was wir vorbereitet haben. Diese Mentalität, die wir gezeigt haben, ist wichtig - morgen und für den Rest der Saison."

Doch auch wenn der Welt- und Europameister die Bedeutung des Spitzenspiels nicht zu hoch hängte ("Drei Punkte werden keine Entscheidung bedeuten"), so unterstrich er doch das Besondere der anstehenden Aufgabe. "Wenn du gegen die Bayern spielst", erklärte Xabi Alonso, "musst du noch mehr daran glauben, dass du sie schlagen kannst." Am Samstag in der Bay-Arena muss seine Mannschaft genau diese absolute Überzeugung an den Tag legen.