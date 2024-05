Xabi Alonso nach zweitem Finaleinzug: "Wir werden uns nicht ändern"

Zum ersten Mal seit 2002 und dritten Mal überhaupt steht Bayer Leverkusen im Finale eines großen europäischen Wettbewerbs. Die Freude war nach dem verdienten Weiterkommen nach einer gleichwohl schwierigen Partie beim 2:2 gegen die AS Rom entsprechend groß.

"Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen mit dem Finale", erklärte Granit Xhaka bei RTL nach der Partie. "Das ist Gänsehaut pur, als Kind möchte man in so einem Spiel dabei sein. Wenn man so spät dann noch den Ausgleich macht und ins Finale einzieht - das ist unglaublich. Wir werden die Nacht auf jeden Fall genießen", meinte der Schweizer weiter.

Drittes großes Finale nach 1988 und 2002

Die Partie am 22. Mai, dem Mittwoch in einer Woche (21 Uhr, LIVE! bei kicker), wird für die Werkself das dritte große Finale in ihrer Geschichte werden. Bereits 1988 hatte Leverkusen den Vorgänger-Wettbewerb der Europa League, den UEFA Cup gewonnen, der damals noch nach Hin- und Rückspiel entschieden wurde. Nach einem 0:3 bei Espanyol Barcelona, hatte es im Rückspiel im Ulrich-Haberland-Stadion zur Pause noch 0:0 gestanden, ehe der Brasilianer Tita, Falko Götz und Bum-Kun Cha in der zweiten Hälfte das Hinspiel-Ergebnis egalisierten. Im Elfmeterschießen behielt Bayer insbesondere dank Keeper Rüdiger Vollborn die Oberhand.

2002 schaffte Leverkusen sogar den Einzug ins Champions-League-Finale, scheiterte dort aber knapp mit 1:2 an Real Madrid und verpasste damit neben der hauchdünn verpassten Meisterschaft und einer Finalniederlage im DFB-Pokal im gleichen Jahr auch den dritten Titel, was den nicht unbedingt schmeichelhaften Beinamen "Vizekusen" für die Werkself maßgeblich mitprägte.

Nach der erstmals gewonnen Meisterschaft könnte dieser Beiname 2024 in Dublin mit dem Finale gegen Atalanta Bergamo nun endgültig abgelegt werden. "Wir fahren auf jeden Fall dahin, um zu gewinnen", bekräftigte Xhaka. "Natürlich wird es nicht leicht. Atalanta ist eine weitere italienische Mannschaft, die taktisch brutal gut ist. Aber wir werden alles dafür tun, den Pott mit nach Leverkusen zu bringen."

Xhaka: "Fahren nach Dublin, um zu gewinnen"

Xabi Alonso wäre derweil nicht Xabi Alonso, wenn er angesichts der nun anstehenden beiden Finalspiele nicht bereits wieder mahnen würde. "Es sind zwei Finals in drei Tagen", wies der Spanier auf den Umstand hin, dass Leverkusen schon am Samstag, den 25. Mai (20 Uhr, LIVE! bei kicker), und damit drei Tage nach dem Europa-League-Endspiel in Irland, im Finale des DFB-Pokals gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern antreten wird.

Gleichwohl erklärte der Bayer-Coach, dass er seine Herangehensweise an die Spiele beibehalten werde. "Wir werden uns nicht ändern, wir werden mit unserer Art und Weise weitermachen." Und so den Begriff "Vizekusen" womöglich endgültig zu einem Begriff der Vergangenheit machen.