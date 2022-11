Xabi Alonso lobt Frimpong als Unterschiedsspieler - und erwartet "das auch morgen"

Jeremie Frimpong hat sein WM-Ticket gelöst, für Bayer-Coach Xabi Alonso ist dessen Nominierung für die Niederlande nur "logisch". Doch bevor Frimpong nach Katar reist, erwartet sein Trainer, dass dieser sich gegen Stuttgart nochmal als "Unterschiedsspieler" beweist.

Mit dabei in Katar: Jeremie Frimpong. IMAGO/Kirchner-Media

Jeremie Frimpong darf sich darauf freuen, was den beiden deutschen Kandidaten des Werksklubs, Florian Wirtz und Jonathan Tah, nicht vergönnt ist. Der 22-Jährige steht im WM-Aufgebot der Niederlande für das Turnier in Katar und darf auf sein Debüt für die Elftal hoffen.

An der sportlichen Berechtigung dafür ist nicht zu zweifeln, ist der offensive Rechtsverteidiger doch der mit Abstand konstanteste und stärkste Feldspieler von Bayer 04 in dieser Saison. Wer nun sagt, dass dies noch kein wirkliches Kriterium sei angesichts einer bislang aus Klubsicht verkorksten Spielzeit, der darf auf Frimpongs fünf Treffer und zwei Assists in 14 Ligaspielen blicken - und schweigen.

"Er hat diese Chance verdient, an der WM teilzunehmen", urteilte Xabi Alonso am Freitag und setzte zu einer Lobeshymne auf den pfeilschnellen Rechtsfuß an. "Er hat einen sehr großen Einfluss auf unser Spiel. Er ist ein sehr guter Spieler, aber für mich ist er sogar ein besonderer Spieler. Es ist logisch, dass Louis van Gaal ihm die Chance gibt, weil er ein Unterschiedsspieler ist. Das erwarten alle von Jerry", pries der Spanier seinen rechten Schienenspieler im 3-4-3.

Doch noch hat die WM, für die auch der Iraner Sardar Azmoun nominiert werden wird, nicht begonnen. Und Xabi Alonso fordert von Frimpong, der beim Derbysieg in Köln Moussa Diabys Treffer zum Endstand glänzend vorbereitet hatte, dass er dieses Qualitätsmerkmal als Unterschiedsspieler zuvor nochmal im Klub unter Beweis stellt. "Ich erwarte das", betonte der Leverkusener Trainer, "morgen auch für uns."

Sinkgraven vor Rückkehr, Wirtz muss sich gedulden

Gegen den VfB muss Xabi Alonso auf ein Quartett verzichten. Während Patrik Schick und Charles Aranguiz genauso wie Sardar Azmoun auch gegen den VfB fehlen werden, soll Daley Sinkgraven, der zum zweiten Mal Vater wurde und deswegen in Köln nicht dabei war, ins Aufgebot zurückkehren. Und auch für Topstar Florian Wirtz kommt das Spiel am Samstag zu früh.

"Er ist noch nicht dabei. Jetzt haben wir viel Zeit, ihn gut vorzubereiten", erklärt sein Trainer, der über die Konstellation, dass Wirtz nicht für die WM nominiert wurde, nicht traurig ist. So sagt er mit Blick auf die nun zweimonatige Spielpause. "Es ist eine wichtige Phase für Florian. Es ist wie eine richtige Vorbereitung. Er ist fast völlig fit."

Der Fahrplan für den großen Hoffnungsträger steht. Wirtz wird die Reise von Bayer 04 vom 13. bis 18. November in die USA zwar mitmachen, aber "er wird dort nicht spielen", erklärt Xabi Alonso, der das Comeback des 19-Jährgen nach einem Kreuzbandriss für die Testspiele Bayers im Dezember ankündigt: "Die Idee ist, dass er dann dabei ist. Wir brauchen ihn." Gegen den VfB müssen es noch die anderen richten.