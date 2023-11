Xabi Alonso lobt Bayers "Mentalität" - Warum Rolfes trotzdem mahnt

Zwei Gegentore nacheinander und ein 2:0 verspielt? Für Bayer beim 3:2-Sieg bei 1899 Hoffenheim kein Problem. Trotz dieser neuen Fähigkeit, Rückschläge wegzustecken zu können, wählt Geschäftsführer Simon Rolfes mahnende Worte. Aus gutem Grund.

Alle fanden es richtig gut. "Ich kann die Mannschaft nur loben für diese Reaktion", beurteilte Torhüter Lukas Hradecky, der beim 1:2 gepatzt hatte, die Leverkusener Stehaufmännchen-Qualitäten beim 3:2-Sieg in Sinsheim. Granit Xhaka, der das 2:2 verschuldete, schwärmte vom "Charakter der Mannschaft, die nach einem Schlag ins Gesicht nochmal zurückkommen kann."

Doch nicht nur die beiden Akteure, die sich selbst die größten Vorwürfe gemacht hätten, wenn es für Bayer am Ende nicht zum Sieg gereicht hätte, rückten diese neue Facette in den Vordergrund. Auch Xabi Alonso betonte Bayers bemerkenswerte Antwort auf die zwei Gegentreffer innerhalb von drei Minuten.

"Es war wichtig nach dem Ausgleich von Hoffenheim ins Spiel zurückzukommen und in diesem schlechten Moment Mentalität zu zeigen", lobte Leverkusens Trainer, "wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir in diesen Momenten zusammenhalten und auf dem Platz zusammenbleiben." Wer Titel gewinnen möchte, muss diese Fähigkeit an den Tag legen.

Rolfes lobt und mahnt zugleich

Bayer schaffte es in Hoffenheim, eine durchaus heikle Spielphase zu überstehen und die Partie danach wieder auf seine Seite zu ziehen, statt zu kollabieren. Ein Aspekt, der auch Simon Rolfes gefällt. "Es gab je eine Phase, in der wir gewankt haben. Es ist wichtig, dass wir nicht weggeknickt sind, sondern dagegengehalten haben", urteilte der Geschäftsführer.

Allerdings fand Rolfes darüber hinaus vorwiegend mahnende Worte. Nach dem 2:2 habe man "die Stabilität zwar wiedergewonnen, aber nicht wirklich die Spielkontrolle", merkte er kritisch an. Rolfes' kritischer Blick hat durchaus seine Berechtigung. Und das nicht nur, weil Hradecky als Ursache für die Schwächehase Nachlässigkeiten vermutete. "Nach dem 2:0 waren wir vielleicht ein bisschen leichtsinnig", sagte der Kapitän.

Schwächephasen in Schlussphasen

Sicher ist: In den jüngsten Partien hatte sich Bayer 04 in der Schlussphase gegen Freiburg (2:1), kurzzeitig in der zweiten Hälfte im Pokal gegen Sandhausen (5:2) und nun in Sinsheim nach der Pause Schwächephasen erlaubt, in denen die Spielkontrolle verloren ging. Selbst in der Europa League bei Molde FK (2:1) hatte die Werkself in der Schlussphase nicht mehr alles unter Kontrolle.

Womit auch der Grund für Rolfes' kritischen Ansatz klar ist. "Es ist normal, dass du Phasen hast, in denen du nicht die totale Kontrolle hast-, aber es muss das Ziel sein, sie zu haben", sagt der 41-Jährige und fügt an: "Du musst alles dafür tun, dass du sie möglichst über 90 Minuten hast."

Dass dies zuletzt nicht immer mit der letzten Konsequenz angestrebt wurde, ist seinem Nachsatz zu entnehmen, wenn er betont: "Dafür ist Aufmerksamkeit, Disziplin, Konzentration und Kompromisslosigkeit gefragt, die du immer zeigen musst." Rolfes weiß, dass sich gerade in den erfolgreiche Phasen Dinge einschleichen, die erst noch nicht, aber später umso stärker negativ zu Buche schlagen.

Und ihm ist bewusst, dass die für Bayer 04 neuen Stehaufmännchen-Qualitäten zwar für eine Spitzenmannschaft unabdinglich sind, aber eine echter Titelkandidat sich gerade auch dadurch auszeichnet, nicht allzu häufig auf diese zurückgreifen zu müssen.