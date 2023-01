Xabi Alonso liebäugelt mit Schick als Joker

Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund hält sich Trainer Xabi Alonso das Comeback von Patrik Schick als Option offen. Parallel dazu steht der österreichische Torhüter Patrick Pentz unmittelbar vor der Unterschrift bei Bayer 04 - und angeblich auch ein Talent aus Kolumbien.

Seit drei Monaten muss Bayer 04 auf Patrik Schick verzichten. Hartnäckige Leistenbeschwerden legten den Mittelstürmer lahm. Doch jetzt steht das Comeback des Tschechen unmittelbar bevor. Womöglich schon am Sonntag im Spiel gegen Borussia Dortmund.

"Er hat heute mit der Mannschaft trainiert. Morgen werden wir sehen", sagte Xabi Alonso zu einer möglichen Rückkehr des Torjägers ins Spieltagsaufgebot. In jedem Fall erwartet der Spanier den Angreifer sehnsüchtig zurück. "Wir sind glücklich, dass er wieder bei der Mannschaft ist", erklärte der Trainer.

Bei Aranguiz reicht es noch nicht

Ließ Xabi Alonso mit dieser Aussage noch keine echte Tendenz erkennen, so lieferte er diese kurz darauf gleich zweimal. So erklärte er zu dem nach Wadenproblemen an seiner Rückkehr arbeitenden Charles Aranguiz anders als zu Schick eindeutig: "Es geht bei ihm besser, aber es reicht noch nicht für Sonntag."

Und auf die Frage, wie lange denn Schick möglicherweise spielen könnte, verriet Xabi Alonsos Antwort, dass dieser wohl mit Schick als potenziellem Joker rechnet. "Ich weiß nicht, wie viele Minuten er spielen kann. Das ist keine Mathematik", sagte der Trainer, "wir werden sehen."

Der siebte Mann für die Doppel-Sechs - Pentz beim Medizincheck

Unabhängig vom Zeitpunkt von Schicks Comeback treibt Bayer 04 die Kaderplanung voran. Aus Kolumbien heißt es, dass der Werksklub unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Gustavo Puerta (19) von Zweitligist Bogota FC steht. Als Ablöse stehen 1,5 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent im Raum. Bogota hat den Verkauf von Puerta inzwischen offiziell bestätigt. Ein Dementi aus Leverkusen bleibt zu der Personalie aus.

Der Kapitän der kolumbianischen U-20-Nationalmannschaft, der aktuell bei der Südamerikameisterschaft von sich reden macht, ist vom Typ her ein Box-to-box-Spieler und dürfte erst mal eine perspektivische Verpflichtung darstellen. Mit dem Rechtsfuß hat Bayer dann, Stand jetzt, sieben Akteure im Kader, die auf der Doppelsechs spielen können.

Der Medizincheck mit Puerta soll schon in den nächsten Tagen in Südamerika durchgeführt werden. Diesen absolviert Torhüter Patrick Pentz (26) von Stade Reims, der den unter Bandscheibenproblemen leidenden Hradecky-Vertreter Andrey Lunev ersetzen soll, bereits definitiv in Leverkusen. Besteht der Österreicher, soll er noch am Freitag einen bis Sommer 2025 datierten Vertrag unterzeichnen.