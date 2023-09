Xabi Alonso legt Veto ein: Schick zum Nationalteam "wäre nicht intelligent"

Leverkusens Trainer Xabi Alonso schließt ein Comeback von Patrik Schick vor der Länderspielperiode aus - und spricht sich eindeutig gegen eine Reise des tschechischen Mittestürmers zu seiner Nationalelf aus.

Wann kehrt Patrik Schick in die Stadien der Bundesliga zurück? Während der Mittelstürmer vergangene Woche darauf hoffte, noch vor der Länderspielperiode im Oktober wieder für Bayer 04 zu spielen, bremste nun Trainer Xabi Alonso den Mittelstürmer aus.

"Er ist nahe daran, das ganze Training mitzumachen. Aber wir müssen jeden Tag sehen, wie die Entwicklung ist. Wir sind froh, dass er wieder bei der Mannschaft ist", erklärte der Baske anfangs, um dann den Comeback-Termin des 27-Jährigen, der im Juni an den Adduktoren operiert worden war, Stück für Stück nach hinten zu verschieben.

Ein Einsatz am Samstag in Mainz? "Keine Chance!" Am Donnerstag beim FK Molde in der Europa League auf Kunstrasen? "Kein Thema!" Auch für das Derby gegen den 1. FC Köln am 8. Oktober unmittelbar vor der Länderspielperiode kommt Schick, der seit Anfang November mehr oder weniger durchgehend verletzungsbedingt fehlte, nicht infrage.

Vertrauen in Vollgas

"Wir haben einen Plan. Wir müssen die internationale Pause nutzen, um zu trainieren, damit er sich gut fühlt, wenn er Vollgas gibt. Damit er dieses Vertrauen bekommt, dass er auch dann schmerzfrei ist", erklärte Xabi Alonso, der dann den möglichen Comeback-Termin nannte.

"Wenn alles gut geht, hat er vielleicht eine Chance, nach der internationalen Pause gegen Wolfsburg dabei zu sein", sagte er und betonte, dass Schick - anders als vom Spieler selbst erhofft - im Oktober auch nicht zur tschechischen Nationalmannschaft reisen soll.

"Wenn er nicht bei uns spielen kann - bei Piero war es das gleiche Thema - wäre es unlogisch, wenn er zur tschechischen Nationalmannschat fahren würde. Das wäre nicht intelligent", stellte Xabi Alonso eindeutig fest.

Derselbe Weg wie bei Hincapie

Vielmehr soll Schick denselben Weg nehmen, den Piero Hincapie im September wählte. Damals war der Ecuadorianer ebenfalls nach langer Verletzungspause noch nicht für Bayer zum Einsatz gekommen und hatte während der Länderspielperiode die letzten notwendigen Schritte im Training gemacht. So dass er nach der Pause im Topspiel bei Bayern München (2:2) für ein paar Minute eingewechselt werden konnte.

Mit Schick ist der gleiche Ablauf geplant, auch wenn diesem eigentlich eine viel schnellere Rückkehr vorgeschwebt war.