Xabi Alonso kontert Roses Schachzug: Ein Kniff, der mehr wert ist als drei Punkte

Beim Leverkusener 3:2 in Leipzig bewiesen die Trainer taktisches Geschick. Mit dem besseren Ende für Bayer-Coach Xabi Alonso. Das Vertrauen seiner Profis wächst weiter.

Es war in den ersten Tagen nach der Partie etwas untergegangen. Durch die bittere Diagnose für Sechser Exequiel Palacios (Muskelverletzung, fehlt bis weit in den Februar) und das Interesse an Betis-Stürmer Borja Iglesias war der spektakuläre Verlauf der Partie beim Leverkusener 3:2-Sieg etwas in den Hintergrund getreten. Und das, obwohl die Partie zur Pause eine 180-Grad-Wende vollzog, an der Xabi Alonso großen Anteil hatte.

Bayer heillos unterlegen: Xabi Alonso findet den richtigen Dreh

So hatte der Werkself-Trainer in der Halbzeit an den entscheidenden Stellschrauben gedreht, um seine bis dahin heillos unterlegene Mannschaft überhaupt wieder zurück ins Spiel zu bekommen. "Da haben wir nicht wie wir gespielt", stellt der Baske nach der Partie zu den ersten 45 Minuten trocken fest, in denen RB mit Bayer dank des ausgetüftelten Matchplans von Trainer Marco Rose Katz' und Maus gespielt hatte.

Immer wieder hatte RB das Leverkusener Pressing überspielt oder besser gesagt umspielt. Knackte Leipzig den Leverkusener Verbund doch - völlig untypisch für das stark durchs Zentrum angelegte Vertikalspiel von RB - über den linken Flügel.

Dort suchten die Aufbauspieler aus der Viererkette bzw. der Doppelsechs immer wieder Dani Olmo, der dann den Ball direkt hinter Leverkusens sehr hoch pressende Sechser Exequiel Palacios und Granit Xhaka spielte, wodurch Bayers Abwehr gegen die schnellen RB-Spitzen Benjamin Sesko und vor allem Lois Openda im Eins-gegen-eins in höchste Not geriet.

Wir sind in der ersten Hälfte nicht gut angelaufen. Da hat uns ein Spieler vor der Kette gefehlt. Jonas Hofmann

"Wir sind in der ersten Hälfte nicht gut angelaufen. Da hat uns ein Spieler vor der Kette gefehlt. Das haben wir umgestellt, so dass wir das viel besser im Griff hatten", analysierte Offensivakteur Jonas Hofmann nachher, "die Stafette war teilweise: Links raus auf Olmo und er hat in die Mitte zu Openda gespielt."

Im Wissen, dass Leipzig wie schon zum Ende der ersten 45 Minuten nun ohnehin tiefer stehen und mehr auf lange Bälle setzen würde, attackierte Bayer also etwas weniger riskant den Leipziger Ballbesitz, schloss den Raum vor der eigenen Abwehrkette und gewann so die Spielkontrolle.

Wie Bayer Spielfreude entwickelt

"Leipzig hat oft lange Bälle gespielt und wir waren dann in Überzahl, und nicht mehr Mann gegen Mann. Dadurch haben wir viel mehr Ballbesitz entwickelt", erklärte Hofmann, "und dann wissen wir mittlerweile, wenn wir viel in Ballbesitz sind, dass die Spielfreude kommt, dass wir Sicherheit bekommen."

Denn Xabi Alonsos Konter auf Roses taktischen Schachzug ging voll auf. Auch wenn der Leipziger Coach danach bemängelte, dass seine Mannschaft im zweiten Abschnitt "nicht mehr so gute Entscheidungen mit dem Ball" getroffen habe. Eine Frage von Ursache und Wirkung.

Am Ende siegte Bayer wie schon in der Vorwoche beim 1:0 in Augsburg durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Auch Dank Xabi Alonsos klarer Analyse und seiner richtigen Schlussfolgerungen Dank seines feinen taktischen Gespürs. Dieses bewies der 42-Jährige ein weiteres Mal.

Was das ohnehin schon große Vertrauen seiner Spieler in die Maßnahmen des Trainers nochmal wachsen lässt. Was für den weiteren Saisonverlauf mindestens genauso wichtig sein dürfte wie die drei Punkte in Leipzig.