Xabi Alonso kämpft um Tah - aber Rolfes' Hoffnung ist eine kleine

Jonathan Tah möchte Bayer 04 Leverkusen nach sieben Jahren im Sommer verlassen. Italien, aber vor allem England gilt als bevorzugtes Ziel des deutschen Nationalspielers. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes äußerte am Dienstag die leise Hoffnung, dass der Abwehrchef bleibt. Doch das ist unwahrscheinlich.

Normalerweise ist die Reihenfolge umgekehrt. Einer Aufwärtsentwicklung oder sehr starken Phase eines Spielers folgt in vielen Fällen der Wunsch nach einem Vereinswechsel, um auszuloten, wie weit die eigene Karriere noch vorangetrieben werden kann. Bei Jonathan Tah war der temporäre Ablauf ein anderer.

Nachdem der 27-Jährige im Winter nach einer nicht nur für ihn bis dahin enttäuschenden Saison bei Bayer 04 den Entschluss gefasst hatte, im Sommer eine neue Herausforderung zu suchen, und dies mit seinem Beraterwechsel zu Pini Zahavi eindeutig dokumentiert hatte, spielte Tah eine bärenstarke Rückrunde.

Hatte er zuvor seinen Platz als Abwehrchef unter Trainer Xabi Alonso alles andere als sicher, so schwang er sich nun wieder zum Leistungsträger auf. Nicht nur, aber vor allem in der Europa League zeigte der Hüne herausragende Leistungen, für die er von der UEFA auch mit der Berufung in die Topelf dieses Wettbewerbs berufen wurde.

Eine durchaus bemerkenswerte Auszeichnung, dominieren doch dabei wie auch diese Saison meist die Akteure der beiden Finalisten. So ist Tah (mit Manchester Uniteds Marcus Rashford und Victor Boniface von Union Saint-Gilloise) einer von nur drei Akteuren, die nicht bei Europa-League Sieger FC Sevilla oder der den Spaniern unterlegenen AS Rom spielen.

Wie groß ist die Chance auf einen Verbleib wirklich?

Auch bei Xabi Alonso genießt Tah inzwischen höchste Wertschätzung. Und so verwundert es nicht, dass der Spanier seinen Wunsch geäußert hat, dass Tah in Leverkusen bleibt. Doch wie groß ist die Chance darauf wirklich? Abgeschrieben haben sie Tah in Leverkusen jedenfalls noch nicht, wie Simon Rolfes am Dienstag erklärte.

Er hatte immer das Ziel, mal in der Premier League zu spielen. Simon Rolfes

"Er ist zurecht in diese Elf gewählt worden, hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Auch in Partien, in der die Mannschaft nicht so gut war, hat er gut gespielt. In den schwierigen Spielen hat Jona eine wichtige Rolle eingenommen", lobte der Geschäftsführer den Abwehrrecken, der Bayer im Sommer per Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 laufenden Vertrag verlassen kann, und merkt dazu an: "Wenn er die Möglichkeit nicht sieht, ist er weiter der Spieler von uns. Es gibt auf jeden Fall die Chance, dass er bleibt."

Doch Tah zieht es nach sieben Jahren weg aus Leverkusen. Eventuell nach Italien, ist seine zukünftige Frau doch Italienerin. Idealerweise nach England. "Er hatte immer das Ziel, mal in der Premier League zu spielen. Das war auch damals Bestandteil der Gespräche. Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten interessant ist. Die haben wir gefunden", erklärt Rolfes die Entstehungsgeschichte der Ausstiegsklausel, die eine fixe Ablöse von 18 Millionen Euro vorsieht.

Tah die Klausel abzukaufen, sei "kein Thema"

Doch allzu groß ist die Hoffnung nicht, dass Tah weiter das Bayer-Trikot trägt. Rolfes hat mit diesem Gedanken offenbar fast schon abgeschlossen. Sagt er doch: "Er ist ein wichtiger Spieler gewesen." Abgeschlossene Vergangenheit. Tah die Klausel abzukaufen, die bis Anfang Juli gezogen werden muss, sei "kein Thema", so der 41-Jährige.

Denn trotz des Werbens von Xabi Alonso ist Tahs Position klar. Er sucht eine neue Herausforderung. In Italien soll es bereits Interessenten für ihn geben von Klubs, die zumindest Ambitionen haben, künftig in der Champions League zu spielen.

Aus dieser Kategorie müssten auch die englischen Interessenten sein, wenn der Markt dort Fahrt aufnimmt. Tah möchte zwar nicht zwingend nächste Saison in der Königslasse auflaufen, aber zumindest die Perspektive sehen, mit seinem neuen Klub dort kommendes Jahr dabei zu sein.