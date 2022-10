Xabi Alonso ist Top-Kandidat als Seoane-Nachfolger

Bayer Leverkusen hat mit dem 0:2 in Porto den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Luft für Trainer Gerardo Seoane wird immer dünner. Einen heißen Kandidaten für seine Nachfolge gibt es sogar schon.

Aus Porto berichtet Stephan von Nocks

"Ich bin ein pragmatischer Mensch. Am Ende zählen die Ergebnisse" erklärte Geschäftsführer Fernando Carro die Situation des Bundesliga-Vorletzten zuletzt. Man brauche gute Ergebnisse "sehr, sehr, sehr kurzfristig". Zudem dürfe sich ein blutleerer Auftritt wie beim 0:4 in München nicht wiederholen.

Blutleer war der Auftritt der Leverkusener in Porto nun nicht, speziell die erste Hälfte war in Ordnung. Nach der Pause ließ sich Bayer aber von nun viel aggressiveren Portugiesen auffressen, entfachte selbst keine Gefahr mehr nach vorne und verlor völlig verdient. Das 0:2 in Portugal war der nächste Rückschlag in der bisher verkorksten Bayer-Saison. In der Champions League gab es die zweite Niederlage, in der Bundesliga steht die Werkself mit nur fünf Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz.

Nach der Niederlage, der enttäuschenden zweiten Hälfte und den Ansagen der Bosse im Vorfeld müsste das Spiel in Porto Seoanes letztes in Leverkusen gewesen sein. Auf dem Trainermarkt hat sich der Werksklub ohnehin schon orientiert, das sagte Carro am Sonntag bei seinem Auftritt im "Doppelpass" ganz offen.

Xabi Alonso ist der Favorit

Und ein heißer Kandidat ist bereits ausgemacht: Weltmeister Xabi Alonso. Was ESPN zuerst berichtete, deckt sich mit Informationen des kicker: Der Spanier ist ein, wenn nicht gar der Topfavorit auf Seoanes Nachfolge.

Xabi Alonso war in seiner aktiven Zeit ein überragender Mittelfeldspieler, spielte 114-mal für die spanische Nationalmannschaft (16 Tore), 79-mal in der Bundesliga für Bayern (fünf Tore), 272-mal in La Liga für Real Madrid und Real Sociedad (13 Treffer) sowie 143-mal in der Premier League für den FC Liverpool (14 Tore). Danach trainierte der 40-Jährige bis Mai für drei Jahre die zweite Mannschaft von Real Sociedad und ist seitdem ohne Job.