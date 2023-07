Xabi Alonso: Herz, Dauerkarte und Härtetest in San Sebastian

Nach dem Trainingslager in Österreich zog Xabi Alonso eine positive Bilanz. Am Samstagabend tritt Bayer 04 nun zum Testspiel bei Real Sociedad an. Die Rückkehr in seine Heimat nach San Sebastian stellt für Leverkusens Trainer in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes dar - und auch für sein Team.

Aus Leverkusens Trainingslager in Saalfelden (Österreich) berichtet Stephan von Nocks

Nach der letzten Einheit in Saalfelden zog Xai Alonso am Freitag eine positive Bilanz: "Wir haben unsere Ziele im Trainingslager erreicht. Es gab bis auf Sardar (Azmoun, Faserriss in der Wade, Anm. Red.) keine schweren Verletzungen. Die meisten Spieler haben sehr viel trainiert und wir konnten uns am letzten Tag auf das Spiel bei Real Sociedad vorbereiten", sagte der 41-Jährige.

Nach fünf Tagen intensiver Arbeit wird der Trainer nun einen anderen Belastungsschwerpunkt setzen. "Die nächste Woche wird komplett anders", erklärt der Spanier, "nach Training, Training, Training ist jetzt Spiel, Spiel, Spiel angesagt." Mit den drei Partien in San Sebastian, bei Olympique Marseille (Mittwoch) und gegen West Ham United (Samstag nächster Woche) simuliert Xabi Alonso eine englische Woche mit hochkarätigen Gegnern. Der erste besitzt dabei sportlich wie emotional für den Basken eine besondere Bedeutung.

Sportlich, weil der Vorjahresvierte der spanischen Liga ein echter Gradmesser wird. "San Sebastian hat es verdient, in der Champions League zu spielen und vor zwei Jahren haben sie den Pokal gewonnen. Es ist vielleicht die beste Phase des Vereins und ein starker Gegner für uns", ordnet der Trainer den Härtetest ein, "wir haben jetzt drei sehr gute Testspiele vor uns."

Da La Liga bereits in zwei Wochen beginnt, wird die Partie (Anstoß 18 Uhr, Live-Ticker auf kicker.de) auch vom Vorbereitungsstand des Gegners her eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die Xabi Alonso bei der Rückkehr in seine Heimat meistern möchte. Von 1999 bis 2004 spielte er mit einer einjährigen Unterbrechung durch eine Leihe nach Eibar für die Basken, deren zweite Mannschaft er von 2019 bis 2022 trainierte. Das Fußballspielen gelernt hat er bei Antiguoko KE, einem Stadtteil-Klub der malerischen 186.000-Einwohnerstadt.

Ich habe dort eine Dauerkarte, seit ich sechs Jahre alt bin. Xabi Alonso über Real Sociedad

Seine Beziehung zu Real Sociedad und San Sebastian ist eine tiefe. "Ich war vor einem Jahr noch dort. Es ist meine Heimat, mein Verein, ich bin dort Mitglied, habe eine Dauerkarte, seit ich sechs Jahre alt bin. Mein Herz hat eine enge Verbindung mit San Sebastian", sagt Xabi Alonso, "es ist natürlich etwas Besonderes, zurückzukommen. Ich werde viele Leute treffen, die ich seit einem Jahr nicht gesehen habe. Ich freue mich, aber ich will ein gutes Spiel machen und gewinnen."

Natürlich. Ist der 41-Jährige doch ehrgeizig, erfolgsbesessen, möchte immer das Optimum. Die Voraussetzungen, mit Bayer 04 diese Saison besser abzuschneiden als in der vergangenen, sieht er gegeben. "Der Kader ist gut. Wir haben jetzt eine bessere Balance zwischen Erfahrung und junger Energie", urteilt er, "noch ist es zu früh, es endgültig zu sagen, weil es noch Veränderungen geben kann, aber bis jetzt bin ich zufrieden."

Einen Startplatz in der Königsklasse nennt der frühere Weltklassespieler als Ziel. "Letzte Saison war am Anfang schwierig, jetzt ist es sehr wichtig für uns, gut zu starten, um das Ziel in der Liga zu erreichen - und das ist die Champions League. Aber wir wollen auch im Pokal und in der Europa League so weit wie möglich kommen. Jetzt habe ich viel Vorfreude für das Projekt Bayer. Ich habe das Gefühl, dass wir uns verbessert haben. Das gibt mir viel Energie." Die Rückkehr in seine Heimat wird diese nicht verringern.