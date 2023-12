Xabi Alonso: Freude über Schick, aber "Sorgen" um Wirtz

Seine Aufgabe im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn erledigte Bayer 04 Leverkusen souverän und freute sich über die nächste Torbeteiligung des zurückgekehrten Torjägers Patrik Schick. Doch die Verletzung von Topstar Florian Wirtz trübte die Freude beim Werksklub.

Eigentlich war für Bayer 04 und Trainer Xabi Alonso am Mittwochabend alles in Butter. Der Tabellenführer der Bundesliga hatte sein Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn souveräner gewonnen als es der 3:1-Endstand ausdrückte. Und damit seine Serie von 21 Pflichtspielen ohne Niederlage mit dem 19. Saisonsieg ausgebaut.

Zudem hatte sich Patrik Schick mit seinem Treffer zum Endstand in die Torschützenliste eingetragen. Was angesichts der Leidensgeschichte des tschechischen Nationalstürmer in Leverkusen verständlicher Weise für Glücksgefühle sorgt. Hat der Angreifer doch rund ein Jahr lang mit Adduktorenproblemen inklusive einer Operation und zuletzt mit einem Faserriss in der Wade gekämpft.

Nach Bilbija-Foul: Stollenabdrücke unterhalb des Knöchels

Gegen Paderborn erzielte Schick bei seinem dritten Joker-Einsatz seine dritte Torbeteiligung nach seinem Comeback. Und dennoch herrschte nach der Partie nicht ungetrübte Freude im Leverkusener Lager vor, hatte sich doch eine knappe Stunde vor Schicks Erfolgserlebnis Florian Wirtz verletzt.

Der 20-Jährige hatte kurz vor der Pause mit großen Schmerzen ausgewechselt werden müssen, nachdem ihm Paderborns Filip Bilbija unglücklich von hinten auf den Fuß gestiegen war. Die Stollenabdrücke unterhalb des rechten Knöchels waren in der Kabine deutlich zu sehen.

Wirtz wurde, obwohl die Nachspielzeit der ersten Hälfte schon lief, sofort ausgewechselt und lässt seinen Klub vor dem Topspiel in Stuttgart um den Einsatz seines Kreativdirektors bangen.

Xabi Alonso: "Warten, wie es mit der Schwellung aussieht"

Der Einsatz des deutschen Nationalspielers ist fraglich. "Ja, es gibt gerade ein bisschen Sorgen. Wir müssen warten, wie es mit der Schwellung des Knöchels morgen aussieht. Es ist zu früh, etwas zu sagen", erklärte Trainer Xabi Alonso, "wir hoffen, dass er am Sonntag dabei ist. Ich habe keinen Grund, zu negativ zu sein, aber auch nicht zu optimistisch."

Das Fehlen von Wirtz wäre im Duell mit dem Tabellendritten für Bayer natürlich ein Handicap. Eins zu eins ersetzen könnte Bayer den Zehner nicht. Denn über eine Alternative wie Schick für Stamm-Mittelstürmer Victor Boniface verfügt Xabi Alonso in seinem Kader nicht.