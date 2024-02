Xabi Alonso: Fokus auf Stuttgart und Signale gen München

Vor dem Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart möchte Xabi Alonso noch nicht über den Liga-Gipfel gegen die Bayern am Samstag sprechen. Doch auch wenn er den Fokus komplett auf den Dienstag lenkt, sendet Leverkusens Trainer Signale der Stärke gen München.

Lobende Worte für den Gegner ("Stuttgart spielt sehr intelligent, sehr flexibel, ich mag ihren Spielstil"). Der Hinweis auf die größte Chance auf einen Titel ("Die Spieler haben den Wunsch, etwas zu gewinnen. Im Pokal ist es der kurze Weg"). Und die Abwehr jeglicher Gedanken, die über das Viertelfinalspiel gegen Stuttgart hinausgingen - am Montag signalisierte Xabi Alonso eindeutig: Im Moment zählt nur dieses Spiel.

Selbst als er danach gefragt wurde, was für ihn ein Einzug ins Finale in Berlin bedeuten würde, interveniert er schon während er Frage mit einem "Nein". Und erklärte nach dieser: "Das Finale ist nach dem Halbfinale. Wir sprechen nicht zu früh darüber. Das ist unsere Botschaft für die Mannschaft, also kann ich hier nichts anderes sagen."

Subtile Signale gen München

Was aber dennoch auffiel: Auch wenn Xabi Alonso den Fokus immer wieder auf das Stuttgart-Spiel lenkte, sendete er doch zwischendurch auch wiederholt subtile Signale der Stärke gen München. Wie er mit dem in dieser Woche steigenden Druck umgehe, wurde der Trainer gefragt. Seine Antwort: "Wir spüren in dieser Woche nicht mehr davon. Wir spüren, dass es eine sehr wichtige Woche sein kann." Die Botschaft ist klar: Unsere Situation ist eine gute.

In der Tat. Mit einem Sieg gegen die Bayern würde Leverkusens Vorsprung auf satte fünf Punkte anwachsen, doch selbst bei einer Niederlage wäre bei einem Punkt Rückstand auf den Rekordmeister noch nichts verloren. Kein Grund also, um nervös zu werden. Xabi Alonso signalisiert: Der Druck liegt auf den Münchnern.

Das nächste Zeichen an die Bayern schickt er mit seiner Ankündigung, gegen Stuttgart keinen Spieler für das Gipfeltreffen am Samstag schonen zu wollen - und auch nicht zu müssen. "Es gibt gute Gründe, dass alle beide Spiele spielen können", kündigt der Trainer quasi seine Bestbesetzung für das Pokalspiel an, der beim 2:0 in Darmstadt mit Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Jonas Hofmann und Patrik Schick vier unumstrittene Stammspieler nicht beginnen und so nicht mitten in der englischen Woche, sondern zu deren Beginn rotieren ließ.

Xabi Alonsos Signal: Wir schonen niemanden für das Bayern-Spiel, wir sind stark genug für zwei Top-Spiele innerhalb von knapp fünf Tagen. Und: Die Partie gegen München ist nicht wichtiger als die gegen Stuttgart. Und auch Xabi Alonsos Aussagen zum verletzten Sechser und Weltmeister Exequiel Palacios sind wohl als reiner Poker gegenüber den Münchnern anzusehen. Wie schon am Freitag, als der Argentinier nach einer schweren Muskelverletzung eine Laufeinheit absolvierte, schürte der Spanier die Hoffnung auf dessen Comeback gegen die Bayern.

So erklärte er zu dem seit dem Leipzig-Spiel am 20.Januar am Oberschenkel lädierten Profi: "Es ist besser geworden. Er hat eine gute Entwicklung genommen. Wir warten ab. Für morgen reicht es nicht, aber wir werden sehen. Er ist auf einem guten Weg." Und auf die Nachfrage, ob es bis Samstag klappen könnte mit dem Comeback, antwortete er nur kurz mit "Ja".

Allerdings heißt es aus dem Klub heraus, dass ein Einsatz von Palacios am Samstag noch zu früh käme. Vielmehr würde dieser ein extremes Verletzungsrisiko mit sich bringen. Dieses wird der kühl kalkulierende Trainer vor den bald anstehenden englischen Wochen nicht eingehen. Doch Xabi Alonso hat offenbar Gefallen daran, den Gegner im Unklaren zu lassen.

Noch liegt der Fokus auf dem Pokal-Viertelfinale, doch das Vorspiel zum Liga-Gipfel hat begonnen. Nach der ebenfalls subtilen Ansage von Bayern-Trainer Thomas Tuchel ("Leverkusen spielt eine überragende Runde, aber wenn sie in den Rückspiegel schauen, dann sind es nur zwei Punkte, das ist kein Abstand") jetzt die gleichsam unterschwelligen Zeichen der Stärke von Xabi Alonso Richtung München. Die Spannung steigt auf allen Ebenen. Noch fünf Tage bis zum Gipfel.