Xabi Alonso empfiehlt: Grimaldo für Spanien

Beim 3:0-Sieg in Mainz verwandelte Alejandro Grimaldo wie schon beim 2:2 in München ein Freistoß direkt. Doch nicht nur deshalb sieht ihn Leverkusens Trainer Xabi Alonso als Kandidat für die spanische Nationalmannschaft.

Man hat sich schon daran gewöhnt. Obwohl der Kontrast zu seinem Vorgänger Mitchel Bakker kaum größer sein könnte, erscheinen die durchweg guten bis herausragenden Leistungen von Alejandro Grimaldo inzwischen schon als normal. Der Linksverteidiger, ablösefrei von Benfica Lissabon gekommen, stellt für Bayer 04 einen absoluten Hauptgewinn dar.

Auch beim 3:0 in Mainz setzte der taktisch so disziplinierte und spielerisch so begeisternde Abwehrspieler mit seinem Freistoßtreffer zum 2:0 erneut einen entscheidenden Akzent. Wie schon beim 2:2 in München, als sein Treffer zum 1:1 die endgültige Wende in der Partie bedeutete, gab er auch dem Spiel am Samstag den entscheidenden Kick in die richtige Richtung.

Doch der 28-Jährige setzt nicht nur diese Highlights, sondern überzeugt durch absolute Konstanz. Selbst wenn Grimaldo nicht der schnellste ist, dies aber durch Geschick im Zweikampf meist gut kompensieren kann, ist er ein Linksverteidiger, den sich jeder Trainer wünscht. Sollte man zumindest meinen.

Xabi Alonso lobt Grimaldo und wundert sich

Einzig Nationaltrainer Luis de la Fuente verzichtet wie auch sein Vorgänger Luis Enrique bislang konsequent auf Grimaldo. Was auch beim spanischen Welt- und Europameister Xabi Alonso für Verwunderung sorgt.

Doch nach dem Sieg in Mainz und der erneut starken Vorstellung von Grimaldo erklärte der Leverkusener Trainer: "Warum er noch nicht für Spanien gespielt hat, kann ich nicht erklären, aber es ist meine große Empfehlung: Grimaldo hätte es total verdient, wenn er eingeladen würde."

Die Begründung lieferte der Baske direkt hinterher. "Er spielt bei uns super und auch in den letzten Jahren bei Benfica war er super. Er hat die Qualität - nicht nur wegen seiner Freistöße - sondern auch defensiv", lobte der 41-Jährige.

Grimaldo ist ein guter Spieler und auch ein Charakter, der jeder Mannschaft weiterhilft. "Er ist ein Wettkampftyp, sehr professionell", erklärte Xabi Alonso, "wenn er so weitermacht, wird er die Einladung für die Nationalmannschaft bekommen. Ich hoffe es jedenfalls."