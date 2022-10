Xabi Alonso: "Das nächste Spiel ist ein Finale"

Nach dem 0:3 gegen den FC Porto steht Bayer 04 Leverkusen vor dem Aus in der Champions League. Die Niederlage war ein Resultat mehrerer Probleme.

Wahrscheinlich konnte Xabi Alonso (40) nichts Schlimmeres passieren als der 4:0-Erfolg seines neuen Teams gegen den FC Schalke am vergangenen Samstag. Dieses Gefühl, etwas erreicht zu haben mit dem Sieg gegen bedauernswert schlechte Schalker, muss dem einen oder anderen Profi der "Werkself" die Sinne vernebelt haben.

Bayer Leverkusen im Herbst 2022: Defizitär hinten und vorne, streckenweise ohne erkennbaren Willen, sich gemeinsam gegen eine Pleite auch dann zu stemmen, wenn die Widrigkeiten sich vor einem auftürmen. Als Profi einem Schiedsrichter wie dem Rumänen Kovacs am Mittwoch die Möglichkeit zu geben, gleich zwei Elfmeter zu pfeifen, zeugt von einer ganz flachen Lernkurve und lässt befürchten, dass sich nicht jeder ausreichend mit seinem Job beschäftigt. "Wir hätten", kritisierte der neue Trainer, "besser verteidigen können." Dieses Verhalten, diese Schludrigkeit wird den Hauptteil der Analyse einnahmen, das ließ der Baske durchblicken.

"Wir haben noch zwei Spiele. Wir gehen in jedes Spiel, es gewinnen zu wollen", formulierte Nationalspieler Jonathan Tah nach der Partie. Kämpferische Worte, denen der Beleg fehlt. Sicher, es gab gute Phasen, insgesamt aber zu wenig Miteinander, zu wenig Kompaktheit in diesem Team, in dem jeder Spieler mal sein Talent aufblitzen lässt - um anschließend unterzutauchen.

Wir brauchen momentan 110 Prozent, um Spiele zu gewinnen. Lukas Hradecky

"Man kann verlieren", resümierte Xabi Alonso am späten Mittwochabend, "aber die Reaktion ist sehr wichtig." Die soll am Samstag in Frankfurt erfolgen. "Wir brauchen momentan 110 Prozent, um Spiele zu gewinnen", schob Kapitän Lukas Hradecky nach, und griff, um zu verdeutlichen, was auf Bayer zukommt, in die Kiste mit den Verbalinjurien: "Wir müssen Sch... fressen."

Dabei geht es beileibe nicht nur um die Champions League. Die Bundesliga ist das Kerngeschäft für die Leverkusener, der Weg aus dem Keller muss gefunden werden. Der internationale Wettbewerb darf in dieser Situation nur schmückendes Beiwerk sein. Ohnehin kann der Kuchen bereits in zwei Wochen für den Gruppenletzten gegessen sein: "Das nächste Spiel ist ein Finale für uns", so Alonso über die Partie bei Atletico Madrid, ein Sieg müsse her, wolle man eine Zukunft haben in der Champions League. Tatsache ist, dass demnächst eine Menge Siege hermüssen, um diese Saison noch einigermaßen zu retten.