Xabi Alonso - Charme, Humor und ein bemerkenswerter Ansatz

Am Donnerstag tritt Bayer 04 in der Europa League in Molde auf Kunstrasen an. Den ungewohnten Untergrund sieht Trainer Xabi Alonso aber nicht als Anlass, frühere Kreuzband-Patienten wie Florian Wirtz und Victor Boniface zu schonen.

Aus Molde (Norwegen) berichtet Stephan von Nocks

Xabi Alonso ist ein Gentleman. Und er besitzt Charme und Humor. Wie er am Mittwochabend bei der Pressekonferenz im Aker-Stadion vor Bayers Europa-League-Spiel in Molde am späten Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bewies.

Als die Übersetzerin seine erste Antwort auf Deutsch wiederholte, anstatt sie zu transferieren, unterbrach er die hörbar deutschstämmige Frau und erklärte ihr freundlich auf Englisch: "Ich habe Deutsch gesprochen, Sie sollten ins Norwegische übersetzen."

Womit der Spanier, dessen Deutsch anders als in seiner Startphase in Leverkusen keine Interpretation mehr benötigt, die Lacher auf seiner Seite hatte - spätestens mit dem Nachsatz: "Wenn sie meine Antworten wiederholen, sollten Sie bessere Antworten haben als ich …"

Kunstrasen? "Das hat keinen Einfluss"

So konkret wurde der Leverkusener Trainer danach aber kaum noch. Ob er wie im ersten Spiel gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken (4:0) viel rotieren lassen werde? "Das ist eine Option." Ob Hradecky-Vertreter Matej Kovar erneut statt der Nummer 1 das Tor hüte? "Wir entscheiden Spiel für Spiel."

Steht Bayers Defensive am Donnerstag genauso gut wie der Baske jegliche Informationen über sein Personal verteidigte, spielt Bayer definitiv zu Null. Einzig zum Thema Kunstrasen, auf dem in Norwegen und damit auch in Molde gespielt wird, gewährte Xabi Alonso Einblick in seine Gedanken.

Die Frage, ob das künstliche Geläuf aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr Einfluss auf seine Entscheidung bezüglich der ersten Elf habe, verneinte er. "Das hat keinen Einfluss. Wir sind nicht besorgt wegen des Rasens. Für meine Entscheidung spielt das keine Rolle", erklärte der frühere Weltklasse-Spieler.

Ich habe nicht so oft in meiner Karriere auf Kunstrasen gespielt. Es ist ein bisschen anders. Xabi Alonso

Eine bemerkenswerte Antwort. Sollte also ein Spieler wie Florian Wirtz, der im März 2022 einen Kreuzbandriss erlitt, am Donnerstag nicht beginnen, läge dies demnach nicht am erhöhten Verletzungsrisiko.

Allerdings räumte Xabi Alonso ein, wenig eigene Erfahrungen mit diesem Bodenbelag gemacht zu haben. "Ich habe nicht so oft in meiner Karriere auf Kunstrasen gespielt. Es ist ein bisschen anders: der Ball springt anders, du läufst etwas anderes", erklärte der 41-Jährige. "In Norwegen ist es normal,auf Kunstrasen zu spielen. 'Boni' kann es sicher besser erklären."

"Der Kunstrasen könnte ein Vorteil für sie sein"

Hat schon gegen Molde gespielt damals in seiner Zeit in Norwegen für Bodö/Klimt (2019-2022): Victor Boniface. IMAGO/Gonzales Photo

Könnte. Denn der von allen nur "Boni" gennannte Victor Boniface spielte zwar von 2019 bis 2002 für Bodö/Glimt in der norwegischen Liga, gewährte aber keine Einblicke, wie sich das Spiel auf diesem Boden verändert.

Dafür warnte der Mittelstürmer vor den Gastgebern, die Bodö/Glimts großer Titelrivale waren. "Ich habe meinen Teamkollegen gesagt, dass das eine richtig gute Mannschaft ist. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Der Kunstrasen könnte ein Vorteil für sie sein", sagte der 22-Jährige, der beste Erinnerungen an Molde hat.

"Ich habe dort das erste Tor meiner Profikarriere geschossen. Es war damals das absolute Topspiel: Erster gegen Zweiter", erinnert sich der Nigerianer. "Leider haben wir verloren, aber für mich war es ein ganz besonderer Tag."

Damit der Donnerstag kein besonderer Tag wird, soll für Bayer ein Sieg her, wie Xabi Alonso erklärte. Wobei er dann doch zumindest ein Vorhaben durchblicken ließ. "Das Spiel und die nächsten beiden sind sehr wichtig", sagte er.

Nach vier Siegen aus den ersten vier Partien wäre Bayer nämlich der Gruppensieg wohl kaum mehr zu nehmen - und dann würde Xabi Alonso vor den letzten beiden Partien vielleicht sogar etwas über seine Aufstellung verraten.