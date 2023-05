Xabi Alonso bangt um den Fokus: "Europa ist für uns lebenswichtig"

Nach dem Aus im Halbfinale der Europa League muss Bayer 04 am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach die letzte Chance wahren, nächste Saison international dabei zu sein. Die Frage ist, wie sehr die Enttäuschung vom Donnerstag physisch, aber besonders mental nachwirkt.

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt nicht. Nach dem 0:0 gegen die AS Rom und dem damit verbundenen Halbfinal-Aus in der Europa League muss Bayer 04 nun in der Liga dafür sorgen, dass die Saison, in der ohnehin alle ursprünglich angestrebten Ziele verpasst wurden, nicht im absoluten Nichts endet.

"Gestern konnten wir ein bisschen trauern, heute müssen wir uns erholen und morgen müssen wir uns vorbereiten auf Sonntag", sagte Xabi Alonso mit Blick auf das Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Als Tabellensiebter muss der Werksklub den punktgleichen Sechsten aus Wolfsburg noch überholen, um in der kommenden Saison sicher international zu spielen.

Neben dem Aspekt, dass viele Bayer-Profis aufgrund er englischen Wochen und nur noch begrenzt möglicher Rotation nicht mehr physisch frisch wirken, dürfte am Sonntag die entscheidende Frage sein, wie groß der Spannungsabfall nach der brutalen Enttäuschung und dem Frust vom Donnerstag sein wird.

Wird Bayer 04 im Liga-Alltag sich wieder so hochfahren können, um in den beiden finalen Partien gegen Gladbach und in Bochum noch Rang 6 zu ergattern? "Wir werden einen großen Einsatz bringen müssen, um diesen Fokus in der Bundesliga zurückzubekommen", weiß Xabi Alonso um dieses Problem nach Niederlagen in so großen Duellen, "die beiden Spiele können sehr wichtig sein. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir werden unsere beste Konzentration brauchen."

Kader schrumpft ohne internationalen Wettbewerb

Die Teilnahme an der Europa League oder der Europa Conference League erachtet der Trainer für die weitere Entwicklung der Mannschaft als essentiell. "Es ist für uns lebenswichtig, Europa zu erreichen", sagt der Spanier, „wenn wir in der Zukunft Erfolg haben wollen, müssen wir in Europa spielen, um wieder Nächte wie gestern zu erleben.“

Damit die jungen Spieler weiter internationale Erfahrung sammeln können. Aber auch damit der Kader in dieser Größe bestehen bleibt und nicht verkleinert wird, was ohne eine Europapokal-Teilnahme zwingend wäre, aufgrund der dann fehlenden englischen Wochen und der damit wegfallenden Möglichkeit, alle Profis durch ausreichend Einsatzzeit bei Laune halten zu können.

Energie zwischen Mannschaft und Fans konservieren

Um dies zu verhindern, müssen die Spieler am Sonntag die Fähigkeiten an den Tag legen, die sie gegen die Roma zeigten. "Die Mentalität der Mannschaft, die hohe Konzentration, der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans war sehr speziell - vor, während und nach dem Spiel", lobt Xabi Alonso und hebt nochmal die Wechselwirkung mit dem eigenen Anhang hervor, die er auch für den Sonntag als essentiell ansieht.

"Diese Energie darf nicht verschwinden, wir müssen sie im Stadion konservieren bis Sonntag", fordert und hofft er. Denn so niederschmetternd das Ausscheiden gegen Rom war, so groß ist der Zauber solcher Spiele. Xabi Alonso weiß: "Wenn wir wieder diese Chance haben wollen, haben wir noch Arbeit zu erledigen." Mit dem nötigen Fokus. Egal, wie groß der Frust vom Donnerstag auch sein mag.