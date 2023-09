Xabi Alonso atmet nach Arthur-Schock auf: Hincapie bereit für München

Der eine Verteidiger fällt wochenlang aus, der andere meldet sich rechtzeitig zum Spitzenspiel beim FC Bayern zurück: Piero Hincapie absolvierte am Montag das komplette Mannschaftstraining und ist bereit für einen Einsatz bei Bayers Auswärtsspiel am Freitag in München.

Leverkusens Piero Hincapie meldet sich zurück. IMAGO/Vitalii Kliuiev