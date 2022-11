Wydra-Rot und doppelter Lokotsch: SC Fortuna und 1. FC Köln II mit packendem Derby

Mit einem Kölner Derby startete der 16. Spieltag bereits am Donnerstag. Nach einer schläfrigen ersten Hälfte kamen der SC Fortuna und die U 21 des 1. FC Köln im zweiten Durchgang wie verwandelt auf den Platz und lieferten sich ein packendes Derby mit vier Toren und einer Roten Karte.

Der Spieltag wurde bereits am Donnerstag eröffnet und die Blicke gingen in die Domstadt. Fortuna Köln spielte gegen die U 21 des 1. FC Köln. Die Hausherren waren in der ersten Halbzeit das optisch bessere Team. Die Außenverteidiger Langer und Budimbu schoben fleißig an. Trotz aller Bemühungen, Höhepunkte bekamen die Zuschauer im ersten Durchgang nur unmittelbar zu Beginn zu sehen.

In der zweiten Hälfte sollte alles anders werden. Das erste Highlight setzten die Jungböcke: Strauch flankte in der 48. Minute von links mustergültig in den Strafraum, wo Schwirten am langen Pfosten den Ball volley nahm und unhaltbar versenkte. Elf Minuten später schlug die Fortuna zurück: Willms wurde steil geschickt, scheiterte freistehend an Keeper Urbig, doch Lokotsch nutzte dessen Fußabwehr für ein Abstaubertor aus spitzem Winkel, 1:1. Jetzt kam das Derby richtig in Fahrt: Kaum auf dem Platz verwertete Wydra ein flaches Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Mekoma im Strafraum zur erneuten Effzeh-Führung (63.).

Angesichts des neuen Spielstands stand die Fortuna unter Zugzwang, fand in der engbeinigen Defensive aber zunächst wenig Lücken. Bis zur 78. Minute, als Willms mit Tempo von links in den Sechzehner dribbelt und seine Vorlage Lokotsch im Fünfmeterraum über die Linie drückte. In der 81. Minute griff Schiedsrichter Marx in die Gesäßtasche und stellte Effzeh-Stürmer Wydra mit Rot vom Platz. Abseits des Spielgeschehens hatte er sich nach Marx' Wahrnehmung eine Tätlichkeit gegen Wellers geleistet. Kapital konnte das Heimteam daraus nicht mehr schlagen, die Effzeh-U-21 war bei einem ihrer Konter sogar dem Sieg etwas näher. Doch beide Mannschaften gingen mit 2:2 auseinander.

Aachen bei torhungrigen Schalkern

Weiter geht es am Freitag, Alemannia Aachen ins Gelsenkirchener Parkstadion zur U 23 des FC Schalke 04 reist. Die Schalker haben ihre Ergebnisdelle von drei sieglosen Partien mit einem 8:2 in Bocholt spektakulär beendet, Aachen surft mit fünf Dreiern in Serie ebenfalls auf einer Erfolgswelle. Auch wenn der frühere Bundesligist aktuell erster Jäger von Primus Preußen Münster ist, laut Trainer Helge Hohl sei seine Elf noch keine Spitzenmannschaft. Das 3:1 im jüngsten Spitzenspiel gegen Rödinghausen ist laut Hohl zumindest "ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin".

Stiepermanns große Erwartung

Der restliche Spieltag wird am Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Die Begegnung Preußen Münster gegen Wuppertaler SV ist nicht nur sehr namhaft, es ist auch das Duell Erster gegen Fünfter. Der Kartenvorverkauf läuft nach Mitteilung der Preußen sehr gut an. Sportlich sind beide Teams in der Spur, Münster gewann seine vergangenen drei, der WSV sogar seine vergangenen vier Liga-Spiele. Und so sagt Wuppertals Marco Stiepermann auf der vereinseigenen Internetseite: "Ich bin davon überzeugt, dass es ein richtig geiles Spiel werden wird, egal wie es am Ende ausgeht. Wir haben es uns in den letzten Wochen hart erarbeitet, dass es ein Spitzenspiel wird, worauf sich jeder freuen kann."

Einen Tick weniger namhaft, tabellarisch aber ähnlich interessant, ist das Aufeinandertreffen des SV Rödinghausen (3.) gegen Borussia Mönchengladbach II (4.). Der SVR will auf die Niederlage in Aachen eine adäquate Antwort geben, der Fohlen-Nachwuchs sich ähnlich spielfreudig präsentierten wie gegen Lippstadt (4:2).

Nach nur einem Punkt aus drei Spielen ist aus Rot-Weiß Oberhausen für den Moment ein Mittelklasseklub geworden. Platz eins ist bei zehn Punkten Rückstand zwar noch nicht gänzlich abgeschrieben, doch vielmehr müssen sich die ambitionierten Kleeblätter nach unten orientieren. Samstags-Gegner SC Wiedenbrück ist nur fünf Zähler entfernt, und steht auf Abstiegsplatz 15.

Johns positive Sicht

Im Match zweier Aufsteiger steht der 1. FC Bocholt auswärts beim 1. FC Kaan-Marienborn besonders im Scheinwerferlicht. Können die Männer vom Hünting Wiedergutmachung für das 2:8 gegen Schalke II betreiben? "Wir dürfen jetzt nicht alles schwarzreden, die Leistungen in den zehn Spielen zuvor haben gestimmt", betont FCB-Trainer Marcus John, richtet den Blick nach vorne und fordert gegen Kaan-Marienborn "die passende Antwort". Innenverteidiger Tim Winking wird dann weiterhin wegen seiner Gesichtsverletzung fehlen. "Es hat sich leider herausgestellt, dass das Jochbein an drei Stellen und auch die Augenhöhle gebrochen ist. Ich habe die Operation aber gut überstanden", so der Kapitän.

Beim Spiel 1. FC Düren gegen SG Wattenscheid 09 bleiben ebenfalls die Aufsteiger unter sich. Der FCD will bestenfalls sein Polster auf die Abstiegsränge ausbauen, die SGW steht mit neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer massiv unter Zugzwang. Das gilt in noch schärferer Form für den zwei Punkte hinter Wattenscheid stehenden SV Stralen, der beim SV Lippstadt 08 antritt.

Ebenfalls am Samstag empfängt Fortuna Düsseldorf II die Mannen von Rot Weiss Ahlen. Beide Teams stehen knapp vor der Abstiegszone. Während die Fortuna-Reserve nach zwei Niederlagen den Umschwung schaffen möchte, kann sich Ahlen auf die Fahnen schreiben, von den letzten fünf Spielen nur eines verloren zu haben.