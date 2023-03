WWE 2K23: Zurück zu alter Stärke

Mit WWE 2K20 hatte die Reihe ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht. 2022 stieg 2K nach einem Jahr Pause wieder in den Ring und rehabilitierte sich. Der neuste Teil knüpft nun an alte, glorreichere Zeiten an.

Voller Zuversicht steht Sami Zayn im Ring - siegessicher, seinen Titel zu verteidigen. Zur Überraschung des 38-Jährigen fiel mitten in seiner Rede ein Tresor auf die Bühne. Das Rad dreht sich, die Tür geht auf und heraus stürmt der Herausforderer - "The Lock".

Der Anfang vom Ende für Zayn - für den Spieler sind es lediglich die ersten Augenblicke der Spielerkarriere. Die ist sicherlich das Zugpferd von WWE 2K23. kicker eSport spielte den neuen Teil der Reihe auf der PlayStation 5 an.

"The Lock" oder doch eher 'The Rock'?

Insgesamt zwei Einzelspieler-Geschichten gibt es im neuen Teil der Reihe: "The Lock" und "The Legacy". Während man sich in Letzterem als Nachfahre eines WWE-Superstars den Weg an die Spitze bahnen muss, feiert man in "The Lock" als Talent das Debüt in der WWE.

Kurze Hose, gigantische Halskette: Anspielungen auf The Rock und John Cena. kicker eSport

Mit dem Spitznamen, dem Outfit und der gigantischen Schloss-Halskette sorgt 2K nicht unfreiwillig für Schmunzeln. Zum einen erinnert der Charakter an Dwayne 'The Rock' Johnson, zum anderen durch besagte Kette an John Cena.

"My Rise" wird zum Rollenspiel

Die Story an sich ist, wie von 2K gewohnt, umfangreich. Wie bei einem Rollenspiel gibt es Nebenquests und Aufgaben der Hauptgeschichte. Je nachdem, welche Aktivitäten ihr abseits der Story-Line absolviert, erfahrt ihr andere Enden. Gleiches gilt für Entscheidungen, die ihr während eurer Reise an die Wrestling-Spitze treffen müsst.

Durch die Rollenspiel-Elemente wird "My Rise", wie der Modus heißt, zum einen umfangreich, zum anderen steigert sich die Wiederspielbarkeit. Positiv ist herauszuheben, dass man die Attribute nicht durch Ingame-Währung steigern muss - das ist in NBA 2K23 anders.

Wie bereits die Einzugssequenz andeutet: Die Präsentation und Show überliefert 2K authentisch. Das WWE-Gefühl wird auf die heimischen Sofas oder den Gaming-Stuhl transportiert. Grafisch ähneln die Akteure ihren realen Abbildern sehr, Bugs gibt es nur wenige.

Aktuell sind jedoch nicht geplante Animationen, wie zitternde Arme in einem Grab, oder Abstürze, zum Beispiel bei der Charaktererstellung oder dem Modus Showcase, zu beklagen. Dem dürften künftige Patches Abhilfe leisten.

John Cena ist Protagonist des Showcases. 2K

Apropos Showcase: In dem geht es konkret um John Cena. In 14 spielbaren Matches könnt ihr Highlights aus der Karriere des Schauspielers nacherleben. Wie schon die Jordan Challenges in NBA 2K23 schafft es auch Showcase so, Erinnerungen zu wecken und bedient vor allem bei den etwas älteren Spielerinnen und Spielern Nostalgie-Gefühle.

Gameplay mit leichtem Anfängerfrust

Auch Neueinsteiger dürften mit dem Gameplay im Wesentlichen zurechtkommen. Zu den grundlegenden Bewegungen hat jeder Kämpfer verschiedene Kombos. Einziges Manko: Das Zeitfenster der Konter respektive Reversals. Angriffe kann man kontern, indem man im richtigen Moment die auf dem Bildschirm angezeigte Taste drückt. Das Zeitfenster hierfür ist bei manchen gegnerischen Attacken jedoch sehr klein - hinzu kommt das Dilemma der Eingabeverzögerung.

Gerade bei Neueinsteigern heißt es daher: Etwas Zeit und Geduld mitbringen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Zwar kann das Gameplay überzeugen, doch eSport-tauglich wirkt auch WWE 2K23 nicht. Wenngleich in Sachen Kampfmechaniken Parallelen zu anderen Spielen existieren, wie zum Beispiel UFC, bleiben ältere Dilemma. So gibt es nach wie vor Spielmuster, die den Sieg begünstigen. Es kommt vor, dass der Charakter in eine Salve von Angriffen gefangen sein kann - ein Entkommen oder Aufstehen ist nicht möglich.

Fazit: In den ersten Stunden legt WWE 2K23 offen, dass es viel zu entdecken gibt. Neben dem Story- existiert auch ein Manager-Modus oder mit "Universum" eine Möglichkeit, einen Superstar in eine schier nicht endende Abfolge von Shows zu schicken. Analog zu andern Sportspielen wie FIFA oder NBA2K bietet WWE 2K23 einen Modus, der seinen Fokus auf Sammelkarten legt. Unter dem Strich bietet das Spiel einen großen Umfang, sodass man lange beschäftigt sein dürfte - und vor allem: WWE 2K23 macht Spaß.