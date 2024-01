Wurtz kehrt in die 3. Liga zurück: Freiburg freut sich über offensiven Zugang

Der SC Freiburg II hat sich im Abstiegskampf verstärkt und im Angriff nachgelegt. Mit Johannes Wurtz kommt ein erfahrener Stürmer.

Zuletzt war Johannes Wurtz in Finnland am Ball. IMAGO/All Over Press Finland

16 Tore in 20 Spielen hat der SC Freiburg II in der laufenden Drittliga-Saison bislang nur erzielt. Der schlechteste Wert aller 20 Vereine zeigt, wo das Hauptproblem des abgeschlagenen Tabellenletzten liegt - im Angriff. Und genau dort haben die Verantwortlichen im Breisgau nun nachjustiert und einen Angreifer mit ordentlich Erfahrung verpflichtet.

Mit Johannes Wurtz kommt ein Stürmer mit ordentlich Erfahrung. Der 31-Jährige begann seine Profilaufbahn in der 3. Liga 2011 in Saarbrücken, ehe er über die Stationen Bremen, Paderborn, Fürth, Bochum, Darmstadt und Wiesbaden, wo er sechs Treffer zum Zweitliga-Aufstieg beisteuerte, schließlich ein rund fünfmonatiges Abenteuer in Finnland beim FC Honka Espoo startete. Der Sport-Club holt Wurtz nun wieder zurück nach Deutschland.

Über 250 Einsätze in Liga zwei und drei

Insgesamt kann Wurtz, der für Bremen sogar zweimal im deutschen Oberhaus randurfte, auf 148 Einsätze (18 Treffer) in der 2. Liga und 115 Einsätze (23 Treffer) in der 3. Liga zurückblicken. Ab dem 21. Januar, wenn es für Freiburg nach der Winterpause am Sonntagabend gegen Borussia Dortmund II weitergeht, sollen weitere Partien hinzukommen.

"In dieser nicht ganz einfachen sportlichen Situation freuen wir uns sehr, dass Johannes die Herausforderung bei uns annimmt und Verantwortung übernehmen möchte", sagte der Leiter der Freiburger Fußballschule, Andreas Steiert. Über die Vertragsinhalte vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Knappe wird verliehen

Ebenfalls am Mittwoch hatten die Breisgauer auch einen Abgang bekannt gegeben: Davino Knappe wird bis Saisonende an die Regionalligamannschaft von Fortuna Düsseldorf verliehen. Für den SCF kam der 20-jährige Mittelfeldspieler in dieser Saison auf sieben Einsätze (zwei Vorlagen).